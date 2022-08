Regulação das criptomoedas: como ela irá impulsionar o crescimento do mercado cripto no Brasil

O mercado de criptoativos ainda não é regulado no Brasil, mas está perto de ser. Com um projeto de lei avançando na Câmara dos Deputados, em breve um novo conjunto de regras vai chegar para trazer mais segurança ao investidor e acompanhar de perto o funcionamento das empresas do setor.

Mas como isso vai funcionar? Qual é a melhor abordagem? Isso pode limitar o crescimento do mercado cripto no Brasil? Assista ao vídeo e descubra a resposta para todas essas perguntas com Nicholas Sacchi:

