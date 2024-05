Por que as turbulências tem sido mais frequentes? Resposta pode estar nas mudanças climáticas

Na última terça-feira, 21, um homem de 73 anos morreu e outras 30 pessoas ficaram feridas devido à turbulência em um voo entre Londres e Singapura. O Boeing 777-300ER fez um pouso de emergência em Bangkok, por volta das 15:45 (horário local, 5h45 no Brasil). A aeronave carregava 211 passageiros e 18 tripulantes.

Apesar do incidente ter chocado o mundo, não é a primeira vez que turbulências deixam pessoas feridas durante os voos. De acordo com levantamento do New York Times e da Administração de Aviação Americana (FAA, em inglês), de 2009 até 2022, 163 passageiros e tripulantes ficaram sofreram ferimentos durante suas viagens.

Nos últimos anos, dezenas de passageiros foram afetados gravemente pelas turbulências. Em março de 2023, sete passageiros de um voo da Lufthansa do Texas para Frankfurt foram hospitalizados com ferimentos leves depois que seu avião enfrentou um forte tremor. Em dezembro de 2022, cerca de duas dúzias de pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas num voo da Hawaiian Airlines de Phoenix para Honolulu, que atingiu o ar agitado pouco antes de pousar.

Mas o motivo desses incidentes se tornarem mais recorrentes pode estar ligado às mudanças climáticas. Veja o que dizem os estudos sobre o assunto:

O que causa uma turbulência?

Turbulência é o movimento instável do ar causado por mudanças na velocidade e direção do vento, como correntes de jato, tempestades e frentes frias ou quentes. Ela pode variar em intensidade, causando desde pequenas oscilações até mudanças dramáticas na altitude e velocidade do avião.

A turbulência não está associada apenas a condições climáticas adversas e pode ocorrer quando o céu parece calmo. Ela também pode ser invisível tanto para o olho humano quanto para os radares meteorológicos.

Existem quatro classificações de turbulência: leve, moderada, severa e extrema. Em casos de turbulência extrema, os pilotos podem perder o controle do avião e pode haver danos estruturais à aeronave.

As turbulências estão aumentando?

Pesquisas recentes indicam que a turbulência está aumentando, um fenômeno atribuído às mudanças climáticas, especificamente ao aumento das emissões de dióxido de carbono que afetam as correntes de ar. Paul Williams, professor de ciência atmosférica da Universidade de Reading, na Inglaterra, foi entrevistado pelo NYT e estuda turbulência há mais de uma década. Sua pesquisa sugere que a turbulência de ar claro, que ocorre com mais frequência em altas altitudes e no inverno, pode triplicar até o final do século.

Meteorologistas usam algoritmos, satélites e sistemas de radar para produzir previsões detalhadas de aviação, identificando onde e quando a turbulência pode ocorrer. Pilotos utilizam essas previsões e orientação de controladores de tráfego aéreo para evitar áreas turbulentas, ajustando a altitude para encontrar um voo mais suave. No entanto, isso pode exigir queimar mais combustível do que o inicialmente previsto.

A turbulência é perigosa? Como posso me manter seguro?

Aviões são projetados para suportar condições adversas, e é raro que a turbulência cause danos estruturais. No entanto, a turbulência pode lançar passageiros e tripulantes, causando ferimentos graves como fraturas ósseas e hemorragias. Especialistas enfatizam que permanecer sentado e com o cinto de segurança afivelado durante o voo é a melhor maneira de reduzir riscos.

Embora mortes causadas por turbulência sejam extremamente raras, elas acontecem. Em 1997, um passageiro de um voo da United Airlines morreu devido a um ferimento relacionado à turbulência.