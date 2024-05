Investidores lucram até 1.600% com criptomoeda meme de Donald Trump

As eleições presidenciais dos Estados Unidos neste ano estão desde já atraindo a atenção de milhões de pessoas, e alguns projetos estão se aproveitando dessa popularidade. É o caso da criptomoeda meme trump, que disparou quase 75% apenas nas últimas duas semanas.

O ativo não possui nenhuma ligação oficial com o ex-presidente Donald Trump, que será o candidato do Partido Republicano e enfrentará o atual presidente, Joe Biden. Entretanto, investidores têm buscado o ativo, e outras criptos meme, como uma forma de "surfar na onda" da popularidade do político.

Assim como no caso de outras criptomoedas meme, a trump não possui um valor intrínseco ou caso de uso específico, mas acaba atraindo investidores - em especial especuladores - ao se associar a um assunto em alta na internet. Nesse caso, porém, o foco está em um evento político, e não em alguma piada popular.

A alta recente da memecoin, como esses ativos são conhecidos, acabou beneficiando principalmente um grupo dos primeiros investidores do ativo e que não venderam suas unidades adquiridas. Dados reunidos pela Nansen apontam que os lucros desse grupo chegaram à marca de 1.600%.

A Nansen aponta ainda que alguns dos primeiros investidores da criptomoeda meme possuem agora lucros não-realizados na casa dos US$ 1 milhão. Entretanto, é comum que esses ativos apresentem alta volatilidade, o que significa que esses ganhos podem ser reduzidos em pouco tempo.

Ao mesmo tempo, investidores mais recentes do ativo, que passaram a investir após as altas mais significativas da memecoin, ainda acumulam majoritariamente prejuízos com seus investimentos, mostrando os perigos ao investir nessa classe de criptos.

Outro destaque citado pela Nansen foi a valorização de algumas unidades da criptomoeda meme que foram enviadas para a carteira digital de Donald Trump, mesmo sem o político ter pedido. Atualmente, os ativos somam mais de US$ 5 milhões, mas não foram movimentados pelo ex-presidente.

Nesta semana, Trump anunciou que sua campanha para a eleição presidencial vai aceitar doações em criptomoedas. O político reverteu sua posição anterior, mais crítica a esses ativos, e agora tem feito acenos ao segmento. Além disso, ele também possui mais de US$ 2,5 milhões em criptomoedas fruto dos royalties de duas coleções de NFTs lançadas pelo político.