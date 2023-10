Reddit muda política para usuários e faz criptomoedas despencarem mais de 80%

A rede social Reddit anunciou na última terça-feira, 17, que vai encerrar o Community Points, um programa de incentivo para criadores de conteúdo que envolve um sistema de recompensas com criptoativos. O anúncio pegou os usuários da rede de surpresa e fez uma criptomoeda despencar mais de 80%.

O diretor de comunicação com consumidores do Reddit, Tim Rathschmidt, afirmou ao site TechCrunch que "embora tenhamos visto algumas oportunidades futuras para o Community Points, os recursos necessários eram, infelizmente, demasiado elevados para justificar o projeto".

"O ambiente regulatório também contribuiu para essa decisão. Embora os moderadores e as comunidades que apoiaram o Community Points tenham sido parceiros incríveis – à medida que você evolui, o produto não está mais configurado para escalar", destacou o executivo.

O Reddit informou que o programa deverá ser encerrado já no início de novembro. Lançado em 2020, ele usa a tecnologia blockchain para permitir que diferentes comunidades da rede social criem suas próprias criptomoedas, que então podem ser usadas como recompensas dependendo da atividade dos usuários.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Criptomoedas do Reddit

As criptomoedas dão direito a diferentes "itens especiais" digitais que podem ser resgatados, como distintivos e animações. Depois que as moedas são gastas, elas são "queimadas", ou seja, deixam de existir. A adesão ao programa foi tão grande que alguns ativos passaram a ser negociados em corretoras de criptomoedas.

O ativo de maior sucesso é o MOON, criado pela comunidade no Reddit "CryptoCurrency". Em agosto, ele chegou a valorizar 590% após ser listado na corretora Kraken. Já outra criptomoeda, o Brick — da comunidade do jogo Fortnite no Reddit — teve uma valorização de 72% após ser listado.

Entretanto, o anúncio do Reddit fez com que os dois ativos despencassem em poucos horas. Dados do CoinGecko apontam que, nas últimas 24 horas, a MOON acumula perda de 84,8%. Já o Brick acumula desvalorização de 49,7%. Por outro lado, o Reddit afirma que o programa não teve a adesão esperada.

"Ainda estamos trabalhando em maneiras de melhorar a governança comunitária e capacitar as comunidades e as contribuições. Parte do motivo pelo qual estamos encerrando esse produto é que já lançamos ou estamos investindo ativamente em vários produtos que cumprem o que o programa Community Points estava tentando realizar, ao mesmo tempo que são mais fáceis de adotar e entender", destacou Rathschmidt.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok