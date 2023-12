R$ 138 mil em prêmios: governo anuncia vencedores de desafio de tokenização do Tesouro

Na última segunda-feira, 11, o governo anunciou os vencedores do desafio “Hackathon Web3: Tokenização do Tesouro Nacional”, que premiou em R$ 138 mil os grupos que desenvolveram as melhores soluções para a tokenização de títulos do Tesouro.

O primeiro lugar, que recebeu o maior prêmio de R$ 25 mil, foi a equipe Code Creators. Os competidores criaram uma solução para tokenização do Tesouro Nacional com a proposta de desenvolver tecnologia para casos de uso utilizando títulos públicos tokenizados para diferentes aplicações.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Em segundo lugar ficou a equipe Guizo com o projeto “Green Bonds para créditos de carbono”, focado em ONGs e pequenos proprietários de terra que queiram gerar créditos de carbono.

Já o terceiro no pódio foi o grupo Vale das Araucárias. O projeto chamado “TSR Oráculo” busca resolver o problema da falta de transparência do mercado secundário de títulos. Para isso, eles propuseram criar um oráculo que colocaria os dados de corretoras em blockchain.

A tokenização de títulos do Tesouro é uma das grandes expectativas para os próximos anos, impulsionada principalmente pelo desenvolvimento do Drex, a nova moeda digital brasileira. Além disso, o Drex também deve servir como uma “plataforma multiativos”, segundo o Banco Central.

Foram mais de 600 pessoas em 64 equipes na disputa que ocorreu entre os dias 17 de novembro e 5 de dezembro com a organização do governo brasileiro.

As soluções foram desenvolvidas a partir de cinco desafios em diferentes categorias e o maior prêmio foi de R$ 25 mil. No entanto, todos os prêmios somam R$ 138 mil.

Vencedores dos cinco desafios

Confira os vencedores de cada um dos cinco desafios e seus projetos:

1. Varejo – (G2C) Governo a Cidadão

Desenvolvimento de tecnologias para casos de uso relacionados a títulos públicos tokenizados para aplicações em Tesouro Direto e Mercado Secundário.

Vencedor: “TPFChain” da equipe LoopiPay. Desenvolveu uma plataforma para emissão, gestão, liquidação e mercado secundário de títulos públicos federais.

A LoopiPay é uma das empresas no projeto piloto do Drex com o Banco Central. Cesário Martins, fundador da LoopiPay, acredita que “blockchain vai permear todos os sistemas financeiros”.

2. Parceiros Institucionais – (G2B e G2G) Governo a Empresa e Governo a Governo

Desenvolvimento de tecnologias para casos de uso que envolvem títulos públicos tokenizados para aplicações em Ofertas Públicas e Mercado Secundário.

Vencedor: “T-Drex” da equipe Apollo 9. O projeto teve foco em gerar eficiência e aumento de liquidez para o mercado secundário do Tesouro.

3. Parceiros Institucionais – (G2B e G2G) Governo a Empresa e Governo a Governo

Desenvolvimento de tecnologias para caso de uso de tokenização de transferências especiais, como repasse de recursos para Estados e Municípios, para promover otimização, transparência e rastreabilidade.

Vencedor: “TransfereChain”, da equipe Tesouro em Bytes. Criou um sistema que utiliza blockchain para efetuar transferências especiais para beneficiários com o Drex, aplicando condicionantes de repasse.

4. Infraestrutura Tecnológica – Processos Internos e Interoperabilidade

Desenvolvimento de tecnologias para casos de uso de automação de monitoramento, controle e precificação online de títulos públicos.

Vencedor: “centralização da informação e precificação inteligente dos títulos públicos” da equipe Auto Info. O projeto utilizou blockchain para facilitar o acesso à informações de títulos e maior transparência.

5. Infraestrutura Tecnológica – Processos Internos e Interoperabilidade

Desafio para teses, standards e oportunidades relacionados à interoperabilidade com o Sistema de Registro e Controle da STN, entre soluções da Web2, Web3 e Drex.

Vencedor: “transformando o controle de títulos públicos” da equipe Ararajuba. O projeto focou em simplificar pagamentos, automatizar liquidações e otimizar processos com um sistema híbrido Web2 e Web3.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok