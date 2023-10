Governo cria hackathon com prêmios de R$ 138 mil sobre tokenização no Brasil

O Governo Federal anunciou a abertura de inscrições para o Hackathon Web3: Tokenização do Tesouro Nacional, que terá como foco tokens baseados em ativos do Tesouro e também em ferramentas voltadas para Web3. O evento é organizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

As inscrições poderão ser feitas pelos interessados até o dia 16 de novembro. Durante esse período, os participantes terão acesso a workshops de conteúdo e programação que os ajudarão a se preparar para os cinco desafios propostos. O evento é gratuito e aberto a todos e terá a distribuição de R$ 138 mil em prêmios.

O objetivo, segundo o comunicado, é fomentar a educação sobre o tema da Web3 e estimular a co-criação de soluções para desafios da administração pública federal por meio da tokenizaçaõ e outras tecnologias.

"O Hackathon Web3: Tokenização do Tesouro Nacional é aberto ao público e destinado a qualquer indivíduo que se interessa por contribuir com a resolução de problemas do mundo real através da tecnologia Web3. São esperadas as participações de indivíduos com diferentes expertises no desafio - programadores, advogados, engenheiros, experts na indústria financeira, e outros", afirma um comunicado.

Desafios com tokenização

O desafio exige a participação em equipe de no mínimo duas pessoas e no máximo dez. A inscrição é individual e será oportunizado momento durante o desafio para a formação de equipes.

No segmento "Varejo - (G2C) Governo a Cidadão", o primeiro desafio envolve o desenvolvimento de tecnologias para casos de uso relacionados a títulos públicos tokenizados. Isso inclui aplicações no Tesouro Direto e no mercado secundário, com o objetivo de incentivar a adoção desses títulos por investidores, tornando seu acesso mais fácil e sua usabilidade mais eficiente.

Já no segmento "Parceiros Institucionais - (G2B e G2G) Governo a Empresa e Governo a Governo", o segundo desafio se concentra no desenvolvimento de tecnologias para casos de uso que envolvem títulos públicos tokenizados, como a Formação de Garantias.

Essas tecnologias poderão ser aplicadas em ofertas públicas, como leilões, e no mercado secundário, criando novas oportunidades e serviços que impactam positivamente as relações entre empresas e os Títulos do Tesouro.

No mesmo segmento, o terceiro desafio envolve o desenvolvimento de tecnologias para a tokenização de transferências especiais, como o repasse de recursos para estados e municípios. O objetivo é promover a otimização, transparência e rastreabilidade nesses processos.

No segmento "Infraestrutura Tecnológica (Processos Internos e Interoperabilidade)", o quarto desafio busca desenvolver tecnologias para a automação de monitoramento, controle e precificação online de títulos públicos, como os Oráculos.

Por fim, o quinto desafio aborda teses, padrões e oportunidades relacionados à interoperabilidade com o Sistema de Registro e Controle da STN, considerando soluções da Web2, Web3 e Drex, a versão digital do real.

A abertura do hackathon ocorrerá no dia 17 de novembro. Os participantes contarão com suporte contínuo para o desenvolvimento de suas soluções e para tirarem dúvidas. Segundo os responsáveis, o evento é "uma oportunidade única de aprender e criar a partir da colaboração de diferentes agentes e pontos de vista". A atividade terminará com a apresentação das soluções premiadas no dia 11 de dezembro.

