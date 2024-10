“Queremos a inovação”, diz superintendente do Estado de Nova York sobre cripto

Durante o evento Swell 2024, organizado pela Ripple em Miami, nos Estados Unidos, a superintendente do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, Adrienne Harris, revelou seu posicionamento sobre a regulação do setor de criptoativos no país.

De acordo com Harris, o departamento está aberto para a inovação proposta pelas criptomoedas e a tecnologia blockchain no mercado financeiro tradicional. A superintendente enxerga uma possível integração da tecnologia com as finanças tradicionais, e enfatiza a importância da regulação para que isso funcione nos Estados Unidos.

"Vamos querer testar mais"

“Eu acho que a regulação vai ser muito importante para os Estados Unidos. Eu acho que a gente vai ser mais lento, e a gente vai querer testar mais. E a regulação é sempre a mesma. Nós queremos a inovação, nós queremos ser cuidadosos e profissionais para que as pessoas possam entrar na água por meio da piscina, para que elas tenham certeza de que o sistema vai funcionar”, disse ela no painel sobre o cenário regulatório de cripto nos EUA.

“Estou ansiosa para ver a relação com as pessoas. E, no final disso, nós estamos levando a legislação e, no final dessa conversa, a legislação vai acontecer”, acrescentou Harris no evento.

Na terça-feira, 15, a Ripple anunciou novidades em relação ao seu projeto de stablecoin. A gigante do mercado cripto pretende lançar o RLUSD, um “dólar digital” em breve, mas ainda depende da aprovação do próprio Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, representado por Harris durante o evento.

*A jornalista viajou para Miami à convite da Ripple para o evento Swell 2024.

