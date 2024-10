Ripple revela nome e detalhes de ‘dólar digital’ próprio

A Ripple, empresa de destaque do mercado de criptomoedas, anunciou nesta terça-feira, 15, o nome e outros detalhes de seu ‘dólar digital’ próprio. A stablecoin, que ainda aguarda aprovação de autoridades regulatórias norte-americanas para lançamento, irá se chamar RLUSD.

De acordo com a presidente da Ripple, Monica Long, ao Coindesk, o RLUSD “será uma ponte fundamental para a tokenização de ativos do mundo real”. Chamados de RWAs, sigla para “real world assets” em inglês, estes tokens podem configurar uma das principais tendências do setor, de acordo com especialistas.

Parceiros do RLUSD

Além do nome, a Ripple também anunciou as corretoras Bitstamp, Bitso, Bullish, CoinMENA, Independent Reserve, Moonpay e Uphold como parceiras de distribuição do RLUSD. Quando lançada, a criptomoeda poderá ser negociada inicialmente através destas corretoras.

“Com nossos parceiros iniciais, a utilidade e demanda claras por RLUSD e um forte foco em conformidade regulatória, a stablecoin da Ripple está pronta para se tornar o padrão ouro para stablecoins de nível empresarial", disse Brad Garlinghouse, CEO da Ripple.

"Clientes e parceiros têm pedido stablecoins de alta qualidade como RLUSD para uso em vários casos de uso financeiro, como pagamentos, tokenização de ativos do mundo real e finanças descentralizadas. Nossas soluções de pagamento alavancarão RLUSD, XRP e outros ativos digitais para permitir pagamentos internacionais mais rápidos, confiáveis e econômicos”, acrescentou.

De acordo com Monica Long no evento Swell, organizado pela Ripple em Miami, nos Estados Unidos, o RLUSD está “operacionalmente pronto”, aguardando apenas a aprovação do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS, na sigla em inglês).

“A operação está pronta para sair, mas não lançaremos sem a aprovação regulatória adequada. Escolhemos esse caminho porque era o ideal a ser feito nos EUA”, disse ela na abertura do evento.

A executiva também acredita que a tokenização está apenas no começo e que este pode se tornar um mercado de trilhões de dólares.

"Ponta do iceberg"

“Achamos que é apenas a ponta do iceberg. A Ripple está muito animada com esse futuro e essa tendência porque ativos do mundo real tokenizados sempre foi o grande cenário que imaginamos”, disse ela.

As empresas Keyrock e B2C2 também foram anunciadas pela Ripple como provedoras de liquidez do RLUSD. Sheila Blair, ex-presidente do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC) e David Puth, ex-CEO da Centre, um consórcio que participou do desenvolvimento da USDC, segunda maior stablecoin do mercado.

“As stablecoins desempenharão um papel fundamental na modernização de nossa infraestrutura financeira e na ampliação da inclusão financeira. Estou honrada em me juntar ao conselho consultivo da Ripple enquanto eles lançam sua stablecoin com uma abordagem de conformidade em primeiro lugar. À medida que o setor de ativos digitais cresce, a inovação responsável será fundamental para sua adoção, priorizando a proteção do consumidor e a estabilidade financeira”, disse Sheila Bair, ex-presidente do FDIC, em um comunicado.

“As stablecoins são um componente crítico na evolução da economia digital, fornecendo uma ponte entre as finanças tradicionais e o mercado de criptomoedas. Elas oferecem a estabilidade necessária para transações, ao mesmo tempo em que utilizam a tecnologia blockchain para aumentar a transparência e a eficiência. A Ripple tem demonstrado consistentemente seu compromisso em construir soluções empresariais seguras, compatíveis e acessíveis, e o RLUSD não é exceção”, disse David Puth.

*A jornalista viajou para Miami à convite da Ripple para o evento Swell 2024.

