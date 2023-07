Coleção de NFTs Bored Ape Yacht Club atinge menor valor desde outubro de 2021

A coleção Bored Ape Yacht Club, ou BAYC, se tornou uma das mais famosas entre os projetos de tokens não fungíveis. Os "NFTs de macacos", como ficaram conhecidos, dispararam de popularidade e foram comprados por centenas de investidores. Entretanto, o interesse no projeto tem decaído nos últimos meses.

Dados divulgados pelo marketplace OpenSea mostram que a coleção chegou no último domingo, 2, ao seu menor preço mínimo por item em 20 meses. O valor atingido foi de 27,4 ethers, ou cerca de US$ 53 mil, o menor desde outubro de 2021. Apesar de uma leve recuperação no mesmo dia, o preço segue abaixo da marca de 30 ethers.

O recorde negativo reflete um momento difícil para o mercado de NFTs como um todo. O segmento foi um dos mais prejudicados pelo chamado "inverno cripto", quando há um mercado de baixa e redução nos investimentos e liquidez disponíveis para os projetos de cripto.

O ano de 2022, em especial a segunda metade, foi marcado por uma correção nos preços dos tokens não fungíveis, inclusive os da BAYC, com uma queda que continua em 2023 mesmo com um mercado aquecido para as criptomoedas. Ao mesmo tempo, a valorização do ether nos últimos meses reduziu a desvalorização das coleções, vendidas com a criptomoeda.

Trajetória dos NFTs da BAYC

O cenário parece ser diferente do de outubro de 2021. Naquele período, a BAYC e outras coleções de NFTs atingiram as mínimas para logo em seguida disparar, com um boom de interesse e compra de colecionáveis digitais impulsionado por uma alta liquidez no mercado e a entrada de figuras famosas, como Snoop Dogg e Justin Bieber.

Com isso, a coleção entrou em uma sequência de valorização. Em abril de 2022, ela atingiu um preço mínimo de 153,7 ethers, ou cerca de US$ 430 mil, no maior valor já registrado. Desde então, porém, o preço entrou em uma trajetória de queda que continua em 2023.

Em geral, o preço mínimo é usado para medir a popularidade de uma coleção de NFTs e o interesse nela. Pela lógica de oferta e demanda, quanto menor é o preço mínimo, menor é a demanda do mercado e maior a oferta. O oposto também é verdadeiro, mostrando períodos de alta demanda e negociações.

Os dados do OpenSea também mostram que o volume negociado dos itens da BAYC caiu 38% entre o último domingo e a segunda-feira, 3, confirmando um interesse menor por parte dos investidores. Mesmo assim, a coleção segue sendo a mais popular e valiosa do mercado.

