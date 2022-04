Preço do bitcoin não é manipulável como de ações, diz CEO de gestora

Dan Morehead, CEO do Pantera Capital, um dos fundos de cripto mais importantes do mundo, afirmou que não existe uma pessoa rica o suficiente para manipular o preço do bitcoin (BTC), da mesmo forma que, segundo ele, foi feito com as ações da GameStop no ano passado.

“Existe uma negociação de US$ 70 bilhões por dia no bitcoin, não existe ninguém grande o suficiente para manipular esse mercado. E existem coisas malucas por aí, como a GameStop, que podem ser manipuladas”, disse Morehead, durante participação em um evento do Financial Times.

Sua resposta foi dada a uma das maiores críticas às criptomoedas, repetida até mesmo pela SEC — a "CVM dos EUA" — e apontada como o motivo pelo qual o órgão se recusa a aprovar um ETF de bitcoin, de que o mercado de criptomoedas seria "facilmente manipulável".

No ano passado, as ações da rede de lojas de games americana GameStop foram alvo de uma ação organizada por usuários de uma comunidade na rede social Reddit. Durante o mês de janeiro, as ações que valiam US$ 19 saltaram para um recorde de US$ 483, deixando muitos participantes na brincadeira ricos — e gestores com posições vendidas (short) na empresa em maus lençóis.

Mais à frente no debate, Morehead, que é um dos maiores nomes na indústria de criptoativos, afirmou que instituições deveriam adotar também as chamadas altcoins. “Há tantas coisas criativas acontecendo agora. Existem 150 projetos com liquidez suficiente para negociar e que são muito importantes. Os investidores realmente devem ter uma exposição a uma gama mais ampla de coisas”, disse ele.

Por fim, Dan “Pantera”, como é conhecido, explicou não acreditar que o bitcoin seja uma bom parâmetro para o mercado cripto como um todo, comparando o atual momento com a internet no final dos anos 1990, quando a Microsoft era líder do setor, mas atualmente outras empresas como Amazon e Facebook são as empresas que trazem mais inovações.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok