Possível criador do bitcoin ganha criptomoeda enquanto mercado espera documentário da HBO

O anúncio da HBO sobre o lançamento de um documentário que promete revelar a identidade de Satoshi Nakamoto, o misterioso criador do bitcoin, deu novo fôlego às especulações sobre a pessoa por trás do desenvolvedor. E, agora, um nome despontou como o favorito de entusiastas da criptomoeda.

Desde que o documentário "Money Electric: The Bitcoin Mystery" foi anunciado, o nome mais forte é o de Len Sassaman, que cometeu suicídio no mesmo ano em que Nakamoto desapareceu e era famoso por atuar no mundo da tecnologia e da privacidade de informações, com foco na criptografia.

A expectativa em torno da possível revelação é tão grande que já surgiram alguns projetos no mercado de criptomoedas meme que fazem referência a Sassaman e a alguns elementos da sua vida. Projetos na já foram lançados nos blockchains Solana, Ethereum e Bitcoin.

O maior até o momento é a criptomoeda LEN, que foi lançada na Solana e na Ethereum. Outro token de mesmo nome é mais antigo e foi lançado há quatro meses na Solana, mas começou a valorizar apenas nos últimos dias, após a notícia do documentário. No momento, ele tem uma capitalização de US$ 1,6 milhão.

Além dos ativos em referência direta a Sassaman, também foram lançadas criptomoedas meme com os nomes Sasha e Odin, que eram os gatos do desenvolvedor. O token SASHA já possui uma capitalização de mercado superior a US$ 5 milhões.

O movimento não é exatamente uma novidade no mercado cripto. É comum que criptomoedas meme sejam criadas como uma forma de aproveitar assuntos em alta e atrair investimentos de apoiadores do projeto ou então pessoas interessadas em lucrar a partir de investimentos altamente especulativos.

Para alguns investidores, os tokens são oportunidades lucrativas de investimento caso Sassaman realmente seja identificado como a pessoa por trás de Satoshi Nakamoto. Entretanto, esses ativos também podem estar ligados a golpes, que também são uma prática comum envolvendo criptomoedas meme.

Quem é Satoshi Nakamoto?

Além de Sassaman, os nomes dos desenvolvedores Hal Finney e Adam Back estão entre as principais apostas dos usuários do mundo cripto. A expectativa é que o mistério chegue ao fim com o lançamento do documentário na próxima terça-feira, 8.

Até o momento, ninguém sabe quem Satoshi Nakamoto realmente é. Na verdade, não se sabe se ele era homem, mulher ou até um grupo de pessoas por trás de um pseudônimo. Idade e nacionalidade também são desconhecidas, mas supõe-se que ele tinha uma ascendência asiática devido ao nome. Nome este que, por sua vez, também pode ser falso.

As últimas interações de Nakamoto com o mundo cripto foram registradas em 2011. Desde então, o mercado especula quem ele seria. Uma das teorias, inclusive, afirma que a pessoa por trás do pseudônimo seria o criador da Apple Steve Jobs, que morreu em 2011.