Plataforma capta R$82 milhões com sistema para remunerar e empregar alunos

A Proof of Learn é uma plataforma que busca introduzir o conceito “learn-to-earn”, ou “aprenda para lucrar”, à Web 3.0. A empresa anunciou nesta quinta-feira, 13, a captação de 15 milhões de dólares em uma rodada de investimentos liderada pela empresa de venture capital chamada New Enterprise Associates. Animoca Brands, GoldenTree Asset Management, Gumi Cryptos Capital e Infinity Ventures Crypto também participaram do investimento.

A empresa afirma que pretende usar o dinheiro para "espalhar a conscientização entre os usuários". A Proof of Learn pretende contectar os seus usuários com empregadores da Web 3.0, por meio de um marketplace de carreiras, permitindo que eles ganhem recompensas em criptomoedas e NFTs à medida que realizam cursos e aprendem na plataforma.

A Proof of Learn foi cofundada pela empreendedora filipino-americana e ex-CEO da Care.com, Sheila Lirio Marcelo. A empresa deve lançar seu primeiro projeto em meados de 2022.

“A demanda global por educação acessível criou uma enorme oportunidade para a Proof of Learn tornar o aprendizado escalável com um novo modelo descentralizado para pessoas em todo o mundo”, disse Tony Florence, sócio da New Enterprise Associates.

A New Enterprise Associates afirma que tem feito vários investimentos no setor de educação e das criptomoedas. A empresa teria investido na FTX, Coursera, MasterClass, Everfi, DesireToLearn, MoonPay, OpenSea e Royal.

Há um crescente interesse na Web 3.0, que é a terceira geração de serviços de internet possibilitada por redes descentralizadas.

Mais recentemente, o ex-CEO do Twitter Jack Dorsey discutiu publicamente com empresários de venture capital sobre a Web 3.0. Dorsey declarou em uma publicação de 20 de dezembro que VCs, e não usuários, controlam a Web 3.0, fazendo com que ela seja uma “entidade centralizada com um rótulo diferente”.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

