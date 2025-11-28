Pix tem mesmos benefícios de moedas digitais de bancos centrais, diz BIS

O BIS, conhecido como "banco central dos bancos centrais", divulgou um novo estudo que sugere que o Pix já deu ao Brasil benefícios semelhantes aos potenciais impactos de uma CBDC (moeda digital de banco central), o que pode reduzir a importância do Drex no Brasil. A análise faz parte de um levantamento mais amplo sobre a digitalização crescente do dinheiro

O estudo foca em três modalidades do chamado "dinheiro digital": os depósitos bancários digitalizados, as CBDCs e os tokens de plataformas privadas. No caso das CBDCs, a organização buscou entender o funcionamento e impactos dessas moedas digital criada na tecnologia por trás das redes blockchain e emitidas por bancos centrais.

Ainda em relação às CBDCs, a avaliação do BIS é que a maior parte dos benefícios trazidos por esses ativos já são semelhantes aos proporcionados por sistemas de pagamento ágil (FPS, em inglês). E o Pix é colocado como um dos maiores e mais bem-sucedidos exemplos desse grupo.

Segundo o BIS, tanto os FPS quanto as CBDCs "podem aumentar a inclusão financeira e o bem-estar social", mesmo que "tornem a demanda por serviços já estabelecidos menos elástica e, portanto, aumentar as taxas de equilíbrio para os comerciantes", na prática encarecendo alguns custos.

"Em nossa configuração bastante simples, uma CBDC de varejo é essencialmente equivalente a um FPS. Isso sugere que introduzir uma CBDC de varejo pode não ser uma prioridade máxima para países onde um FPS eficiente já esteja em funcionamento", afirma a organização no relatório.

Drex não terá foco no varejo

É importante destacar, porém, que o plano do Banco Central para o Drex não seria um uso focado no varejo. No passado, a própria autarquia reconheceu que o Pix já resolvia boa parte dos problemas relacionados às CBDCs, e que portanto seria necessário pensar em outros casos de uso para a iniciativa.

Por causa disso, o Banco Central passou a planejar o Drex como uma CBDC de atacado, na prática servindo como uma versão do real em blockchain para operações instituições financeiras. Posteriormente, o BC ampliou o escopo do projeto e passou a se referir ao Drex como uma nova infraestrutura pública digital para o mercado financeiro que incluiria a CBDC.

Em novembro deste ano, o BC tomou a decisão de encerrar a plataforma de testes do Drex e redirecionar o projeto, indo além do uso da tecnologia blockchain. Com isso, ainda não está claro o quão próximo o projeto será de uma CBDC típica, como as estudadas pelo BIS.

