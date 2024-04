Pesquisas por "halving do bitcoin" no Google atingem recorde a poucas horas do evento

O nível de interesse no halving do bitcoin no Google atingiu seu ponto mais alto de todos os tempos, com dados previstos indicando que é mais do que o dobro do último halving em 2020.

O interesse de busca pelo termo "halving do bitcoin" já atingiu uma pontuação de 45, segundo dados do Google Trends, com o Google prevendo que alcançará uma pontuação estimada de 100 até o final deste mês.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O Google Trends nota que um valor de 100 traduz-se em "popularidade máxima" para o termo.

O halving do bitcoin refere-se ao momento em que as recompensas pagas aos mineradores são reduzidas pela metade. O halving de 2024 do bitcoin reduzirá as recompensas por bloco de 6.25 BTC para 3.125 BTC.

O halving está atualmente previsto para ocorrer por volta das 4:00 da manhã UTC em 20 de abril, segundo o cronômetro de contagem regressiva do Cointelegraph.

O Google Trends mostra que o halving do bitcoin está vendo o maior interesse da Nigéria, dos Países Baixos, da Suíça e de Chipre.

Níveis recordes de interesse no evento do halving podem não ser uma surpresa após o desempenho excepcional do bitcoin nos últimos meses.

Alta do bitcoin em 2024

O bitcoin começou o ano com um preço de US$42,200 e disparou 74% para alcançar um novo recorde de US$73,600 em 13 de março, segundo dados do CoinMarketCap.

A ação de preço do bitcoin desde então esfriou e tem sido negociado consistentemente mais baixo desde meados de maio. No momento da publicação, o bitcoin está sendo negociado a US$ 62.398 — uma queda de 15% em relação ao seu recorde.

Apesar do sentimento azedo dos participantes do mercado, vários comentaristas de mercado têm apontado para os padrões históricos da ação de preço do bitcoin para sugerir que o bitcoin poderia ter uma alta significativa nos meses seguintes ao halving.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok