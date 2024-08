Possibilidades do Drex são "enormes", diz coordenador do projeto no BC

Fabio Araujo, coordenador do projeto de criação do Drex pelo Banco Central, afirmou na última quinta-feira, 22, que a moeda digital de banco central (CBDC) brasileira tem um "potencial enorme" pensando no seu impacto e casos de uso para o mercado financeiro e a economia como um todo. Ele falou sobre o tema durante o evento Conecta ABBC, promovido pela Associação Brasileiras de Bancos.

Araujo destacou que a ideia de tokenizar ativos não é nova, com outros empreendimentos de tokenização ao longo da história que "já existiram e não foram pra frente". O motivo, na sua visão, foi a falta de padronização entre esses esforços e uma postura de manutenção das iniciativas em "silos informacionais", sem contato.

Nesse sentido, ele acredita que o Drex e outras CBDCs cumprem um papel essencial para o sucesso da economia tokenizada ao ter "uma moeda para liquidar essas operações. Hoje não tem moedas oficiais aceitas em todos os ambientes, e isso cria uma barreira. Quando coloca a moeda do BC como a base do sistema e cria uma plataforma que todos possam interoperar, resolve isso".

O executivo pontuou que o abandono da lógica de silos é essencial para o sucesso do projeto, já que sem isso: "Diferente – esforço de padronização. Não adianta trazer tecnologia de tokenização e manter os silos informacionais. Você vai simplesmente reproduzir os problema que tem hoje na nova tecnologia, sendo que a tecnologia permitiria não conviver com esses problemas".

O futuro do Drex

No evento, Araujo afirmou que o Drex ainda tem enfrentado desafios no seu desenvolvimento, em especial no aspecto de privacidade de informações e garantia de cumprimento da LGPD. Entretanto, o piloto do projeto já está testando tecnologias para abordar a questão, tidas por ele como "promissoras".

"Agora entramos na segunda fase [do piloto] para ver quanto mais podemos avançar e como as soluções casam com os casos de uso que o mercado tem pra trazer", explicou. Na visão do executivo, a versão digital do real "faz parte de cadeia de evolução do Pix e do Open Finance, trazendo programabilidade e componibilidade" para o mercado.

A expectativa dele é que os primeiros casos de uso de adoção em massa do Drex surjam no mercado financeiro, que já "altamente digitalizado", facilitando a integração com a plataforma da CBDC. Entre as opções estão o uso de ações, títulos públicos e outros ativos como colaterais em empréstimos.

No âmbito internacional, Araujo pontuou que o Banco Central está aproveitando a presidência do Brasil no G20 em 2024 para tentar liderar um debate sobre a construção de uma "plataforma global de pagamentos para atender necessidades de países emergentes".

O momento, agora, é de entender qual opção seria mais adequada, "se vai ser CBDC, moeda bancária tokenizada ou stablecoin. São temas delicados, mas a discussão está em aberto. Temos tentado liderar esses desenvolvimentos", diz.

Araujo evitou dar uma data sobre um possível lançamento do Drex para a população, mas disse que "o importante é garantir que atingiu marcos dentro do processo. Se tem privacidade, segurança, aí pode ir passando para o passo seguinte que seria incorporar a população e ver como ela reage a essa tecnologia. É mais flexível que o Pix, então provavelmente o Drex terá muito usos que a gente não consegue ver".

CVM e tokenização

No caso da tokenização, Araujo disse ainda que vê dois aspectos "fundamentais" no potencial da tecnologia: "A melhoria de acesso, tanto pelas empresas quanto consumidores, e a reconciliação da informação. Hoje é um processo muito custoso, tem vários silos informacionais fechados, onde tem um gatekeeper, é a característica da Web2, para validar transações, e isso gera concentração de poder e dificulta a entrada de novos participantes".

A expectativa dele é que esse cenário mude com a chegada das CBDCs, impulsionando a tokenização. Também durante o evento, Pedro Castelar, chefe de gabinete da Presidência da CVM, falou sobre o papel do regulador nesse processo.

"À medida que o mercado e o regulador foram entendendo mais o que é a tecnologia e os benefícios dela, acho que aquele frenezi, moda de tokenizar tudo passou um pouco. Cada vez mais o mercado entende que pode tokenizar tudo, mas não necessariamente tudo deveria ser tokenizado. A evolução agora é buscar entender o benefício, o valor que vai agregar tokenizando um determinado ativo", comentou.

Na visão dele, os aspectos de rastreabilidade, imutabilidade e programabilidade são as principais vantagens na tokenização, mas é preciso entender quais ativos efetivamente seriam beneficiados por essas novidades.

"No mercado de capitais, esses benefícios tendem a gerar bastante valor. E há bastante valor a ser explorado com relação ao uso da tecnologia DLT no âmbito do mercado de capitais como infraestrutura, podendo ter rastreio, imutabilidade, liquidação atômica, tudo isso tende a gerar muito valor", diz.

A tendência, na visão dele, é que a tokenização gere mais "democratização e um dinamismo maior para o mercado, com mais agentes, ativos, tudo sendo negociado de forma mais eficiente. E a CVM busca dar clareza ao mercado sobre as questões regulatórias ligadas a isso".