Na contagem regressiva pelo halving, bitcoin tem variação mínima de preço

O bitcoin e algumas das principais criptomoedas em valor de mercado são negociados “de lado” nesta quinta-feira, 18. A apenas cerca de 37 horas do halving, as expectativas esquentam e o setor negocia mais de US$ 107 milhões nas últimas 24 horas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 62.697, com queda de 0,3% nas últimas 24 horas. Flertando com quedas mais significativas, o bitcoin acumula baixa de 10,7% nos últimos sete dias, impactado pelo recente ataque de drones e mísseis do Irã contra Israel.

“O mercado de criptomoedas ainda está instável, assim como o mercado acionário. Não só a tensão geopolítica no Oriente Médio está no radar, mas os investidores ainda digerem a frustração do provável não corte de juros no primeiro semestre, com as falas recentes de Powell”, explicou Beto Fernandes, analista da Foxbit.

“Ao mesmo tempo, há uma distribuição de bitcoin acontecendo, com alguns grandes investidores realizando lucros, enquanto players menores tentam abraçar esta demanda antes do halving, mas sem grande sucesso”, acrescentou.

“E isso reflete, claro, nos números. Então, o fato mesmo é que ninguém está querendo se arriscar muito esses dias, por conta de tudo o que está envolvendo a macroeconômica e a redução na emissão da criptomoeda”, concluiu Beto.

Criptomoedas hoje

Enquanto as principais criptomoedas como bitcoin e ether possuem variação de menos de 1% nas últimas 24 horas, outros ativos digitais entre os 20 maiores por valor de mercado destacam altas e quedas mais significativas.

Dogecoin, TRON e Polygon apresentam queda de 3,6%, 3,8% e 2,2% nas últimas 24 horas, respectivamente, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Já Bitcoin Cash, NEAR e Litecoin sobem 2,1%, 3,9% e 3,6%, respectivamente.

