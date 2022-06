PayPal lança funcionalidade aguardada para usuários de seu aplicativo de criptomoedas

Cada vez mais imerso no mercado de criptomoedas, o PayPal anunciou nesta terça-feira, 7, novas funcionalidades envolvendo a negociação de criptoativos em seu aplicativo. Disponível em alguns países, o app é inteiramente focado nos ativos digitais e oferece a compra e a venda de criptomoedas, que agora poderão ser transferidas para outras carteiras digitais.

A mudança foi muito aguardada pelos clientes do gigante dos pagamentos, que desejavam a possibilidade de transferir as criptomoedas compradas na plataforma do PayPal para carteiras digitais a fim de ter acesso a uma liberdade maior quanto aos seus investimentos.

Os criptoativos são uma nova classe de ativos que apresenta algumas diferenças em termos práticos ante os investimentos tradicionais. Nesse caso, o investidor pode fazer a própria custódia de seus ativos, escolhendo a melhor opção de carteira digital para armazenar sua frase semente e chaves privadas, itens essenciais para a segurança do dinheiro digital.

“Adicionar a capacidade de transferir, enviar e receber criptomoedas é outro passo em nossa jornada para construir um sistema financeiro mais inclusivo e eficaz”, disse José Fernandez da Ponte, vice-presidente sênior e gerente-geral de blockchain, criptomoedas e moedas digitais do PayPal, em um comunicado.

Agora, os usuários do aplicativo de criptomoedas do PayPal podem enviar bitcoin, ether, bitcoin cash e litecoin para outros usuários da plataforma, e também para endereços externos. Contas em corretoras e carteiras de hardware estão inclusas na nova funcionalidade, aumentando as possibilidades dos clientes da empresa.

“Estamos empolgados em conectar os clientes do PayPal a outras carteiras, corretoras e aplicativos, e continuaremos lançando recursos, produtos e serviços de cripto nos próximos meses”, revelou Fernandez da Ponte.

A capacidade de realizar transferências externas na plataforma do PayPal estará disponível para alguns usuários a partir de hoje, enquanto será disponibilizada aos poucos para todos os americanos nas próximas duas semanas, de acordo com o comunicado.

Apesar da recente queda no mercado de cripto, que não só fez com que o preço das principais moedas operasse em queda de mais de 50% desde suas máximas históricas, como também derrubou as ações de empresas relacionadas ao setor, o PayPal continua otimista com a tecnologia.

Em abril, o CEO do PayPal, Dan Schulman, disse em uma reunião de resultados trimestrais que a empresa “dobraria” seus esforços para aumentar o envolvimento com as criptomoedas e sua oferta no aplicativo. "A razão pela qual estamos em cripto é porque acreditamos que uma parte substancial do comércio vai migrar para moedas digitais", revelou José Fernandez da Ponte, em uma entrevista ao Decrypt.

As ações do PayPal estão em queda de quase 55% em 2022, segundo dados do Yahoo Finance. Ainda não está claro quanto a queda das criptomoedas está contribuindo para os resultados da empresa, pois ela não divulga quantas pessoas utilizam seus serviços do gênero.

No entanto, o cenário pessimista não incomoda o vice-presidente sênior do PayPal, que continua acreditando em uma tendência de alta no longo prazo para as criptomoedas. "Há muita discussão sobre o inverno cripto, mas é importante ver além disso", disse ele. “A macrotendência [de ampla adoção de criptomoedas] permanece inalterada”.

