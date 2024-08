Integração entre Lumx e blockchain ligado ao PSG, Flamengo e Barcelona quer “simplificar” tecnologia

A Lumx e a Chiliz anunciaram recentemente uma integração que promete simplificar e potencializar inovações no setor Web3, também conhecido como a “nova fase da internet” que engloba blockchain, criptoativos, NFTs, metaverso, entre outros.

De acordo com o anúncio, a Chiliz Chain, blockchain da Chiliz, irá utilizar as APIs da Lumx para otimizar seus processos e inovar de maneiras mais eficientes através dessa integração.

A Chiliz é responsável pelos fan tokens de grandes clubes de futebol, como PSG, Flamengo e Barcelona. Em 2022, a Socios.com, plataforma de fan tokens da Chiliz, anunciou Lionel Messi como embaixador e busca promover o “SportFi”, conceito que utiliza a tecnologia blockchain para aproximar torcedores de seus ídolos.

Simplificar e inovar

Segundo as empresas, as novas APIs permitem criar carteiras digitais integradas diretamente em aplicações para computador ou smartphone. A intenção é oferecer uma experiência de usuário simplificada, eliminando a necessidade de gerenciar chaves privadas e pagar taxas de transação.

A infraestrutura da Lumx também possibilita o envio de transações ilimitadas para qualquer blockchain compatível com Ethereum Virtual Machine (EVM).

"Estamos muito entusiasmados com a nossa parceria com a Lumx, que simplifica significativamente o desenvolvimento na Chiliz Chain. A solução construída ajuda os desenvolvedores que não possuem conhecimento técnico profundo em blockchain, permitindo que criem soluções inovadoras de forma simples e eficiente, sem precisar começar do zero. Essa colaboração não só facilita a criação de novos projetos, mas também impulsiona a inovação no setor, permitindo que nossos parceiros esportivos e desenvolvedores explorem plenamente o potencial da tecnologia blockchain e com isso nosso ecossistema de SportFi cresça de maneira escalável e sustentável”, disse Bruno Pessoa, Country Manager da Chiliz.

"Para nós, é um prazer estar fazendo esse movimento junto à Chiliz para facilitar a construção de projetos na rede deles. Hoje, a maior busca que se tem na Web3 são killer apps que façam bom uso da blockchain em suas aplicações. E, diferente de 99% das blockchains do mercado, a Chiliz é uma blockchain especializada em esportes e entretenimento. Então, se há alguém no mundo que vai revolucionar esse setor com Web3, são eles. O time já vem há anos construindo uma base tecnológica e um ecossistema para isso, e agora a Lumx entra agregando valor com novas ferramentas de desenvolvimento”, afirmou Lugui Tillier, diretor da Lumx.

