Para especialistas, momento é de 'matar ou morrer' para o preço do bitcoin

Analistas especializados em criptoativos afirmam que o bitcoin está num momento "matar ou morrer" e que se preço pode subir consideravelmente caso consiga manter os ganhos da última semana e se sustentar acima de 40 mil dólares.

Negociado no momento a cerca de 40.300 dólares, o bitcoin acumula alta de cerca de 25% nos últimos sete dias, devido principalmente à algumas notícias positivas sobre o mercado de criptoativos - como a entrada do BNY Mellon em um consórcio para criação de uma corretora cripto, as palavras de Elon Musk em uma conferência sobre o tema e rumores sobre a entrada da Amazon no setor.

Analistas da Kraken, uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo, disseram, em nota divulgada pela Business Insider, que o movimento da última semana, quando a alta mais recente começou, foi "explosivo" e que "promoveu uma mudança geral de sentimento do mercado, que aparentemente transformou alguns ursos em touros", fazendo referência aos animais que representam mercados com tendência de baixa e de alta, respectivamente.

Para eles, entretanto, a principal criptomoeda do mundo precisa sustentar o seu preço acima de 40 mil dólares por mais algum tempo a fim de aumentar a confiança de investidores e a força compradora. "No momento, é 'matar ou morrer' para os touros. Dadas as dificuldades do bitcoin em quebrar a resistência de 40 mil a 42 mil dólares no passado, os touros precisarão transformar os 40 mil dólares em suporte". E completaram: "A chance do bitcoin buscar uma nova máxima história antes do final do ano aumentaram".

Especialistas também afirmam que o enorme volume de bitcoin que tem sido retirado das exchanges e enviados para carteiras de custódia é outro sinal positivo para o preço do criptoativo, já que pode indicar menor propensão dos investidores à realização de vendas. No últimos dias, quase 4 bilhões de dólares em bitcoin saíram de carteiras de exchanges para carteiras pessoais.

Além disso, o movimento de alta registrado na última semana, que provocou uma onda de liquidações de posições vendidas no mercado de contratos futuros de bitcoin, superior a 1 bilhão de dólares, também aumentou a dominância da criptomoeda no mercado, voltando para perto de 50% - o que significa que quase metade de todo o dinheiro alocado em criptoativos está no bitcoin. Segundo já afirmou o especialista em criptoativos do JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, a dominância superior a 50% é um sinal positivo para o ativo digital.

No momento, o bitcoin ainda briga na faixa dos 40 mil dólares, variando entrer 39.800 e 40.200 dólares nas últimas horas.