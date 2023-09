Pais de ex-CEO da FTX são processados nos EUA pela corretora falida

Os professores universitários Joseph Bankman e Barbara Fried foram processados na última segunda-feira, 18, pela corretora de criptomoedas falida FTX. Os dois são os pais de Sam Bankman-Fried, que é o fundador e ex-CEO da empresa, e o processo foi aberto junto à Justiça dos Estados Unidos.

De acordo com a exchange, o objetivo com o processo é "recuperar milhões de dólares que foram transferidos de forma fraudulenta e fundos usados de forma inapropriada". Por isso, a empresa pede que a Justiça do país destine o patrimônio do casal para a corretora.

Além da devolução de qualquer fundo que tenha sido transferido de forma incorreta para os pais de Bankman-Fried, a FTX também pede multas punitivas devido a uma conduta "consciente, obstinada, devassa e maliciosa". Agora, o processo terá início nos Estados Unidos.

A FTX afirma que "pagou US$ 18.914.327,82, incluindo impostos, taxas e custos, pela [casa nas Bahamas] Blue Water, da qual Bankman e Fried receberam a posse, bem como várias despesas relacionadas à Blue Water, totalizando mais de US$ 90.000". Todos os valores teriam sido enviados para os pais de Bankamn-Fried.

Na visão da corretora de criptomoedas, "o domínio da legislação tributária de Bankman e a compreensão única da estrutura corporativa confusa do Grupo FTX permitiram-lhe facilitar a transferência de um presente em dinheiro totalizando US$ 10 milhões para ele e Fried, composto por fundos na Alameda", outra empresa criada pelo filho do casal.

"Bankman e Fried utilizaram suas décadas de experiência como professores de direito sofisticados e verniz de legitimidade não para ajudar o Grupo FTX, mas sim para pilhá-lo, a fim de enriquecer a si mesmos e a suas causas favoritas", acusa a corretora de criptomeodas.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Pais de ex-CEO ganharam milhões da FTX

A exchange argumenta ainda que, com o seu conhecimento na área, o pai de Bankman-Fried "sabia, ou deveria saber" sobre a frágil situação financeira da FTX antes da dua falência, mas isso não o impediu de "retirar milhões" de dólares do grupo de empresas ao longo dos anos.

Entre as despesas do casal que teriam sido pagas com fundos da FTX, a empresa cita diárias de US$ 1.200 em hotéis, passagens de avião e salários na empresa. Bankman recebeu US$ 200 mil por ano para trabalhar como conselheiro sênior na empresa, além de US$ 18 milhões em uma propriedade nas Bahamas e US$ 5,5 milhões em doações.

O pai de Sam Bankman-Fried é acusado ainda de ter ajudado executivos da empresa a esconder queixas de funcionários realizadas em 2019. Joseph Bankman e Barbara Fried são professores na Escola de Direito de Stanford, uma das mais prestigiadas universidades dos Estados Unido.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok