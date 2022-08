Os princípios básicos para empreender na nova era da internet

Para muitos apaixonados por blockchain, quase tudo no mundo será "tokenizado". Já para os céticos, o valor da tecnologia é vago e não existem soluções que chamem sua atenção.

Seria tudo isso somente uma grande especulação sobre uma tecnologia sem valor?

Chris Dixon, uma das principais faces do mundo Web3 e Venture Capital, citou em um artigo para a A16z:

"Uma nova tecnologia computacional possui dois momentos, a "era esqueumórfica" e a nativa. É um novo paradigma digital, análogo à um website".

E esclarecendo, o termo "era esqueumórfica" significa que uma nova tecnologia imita seu objeto original, como o Google Agenda imita uma agenda de papel, por exemplo.

O fato de estarmos nessa primeira era de nome estranho, é talvez uma das explicações sobre a polarização que enxergamos hoje: "Crypto to the Moon" ou "Vale Zero". A Web3 virou um "Fla-Flu", onde ou é tudo ou nada!

Na "era esqueumórfica", apesar de diversos casos de uso prontos para "download”, muitas das soluções envolvem utilizar uma estrutura de base Web2, e adaptar a ela um pouquinho de Web3, adicionando um token por exemplo.

Comprar imóveis, coordenar blockchain, vender ingressos e arte, são coisas que sempre fizemos sem o blockchain, mas agora podemos fazer de uma maneira diferente. Isso por si só, pode ser suficiente para atrair apenas nerds e early adopters, ou seja, aqueles que adotaram a tecnologia desde o início.

O impacto e adoção da tecnologia

Ainda vamos caminhar para uma era nativa.

Nesta era, a maturidade da infraestrutura e a aceitação da sociedade com a tecnologia, permite que novas soluções apareçam e reinventem completamente a forma como nós atuamos em nosso dia a dia.

Você conhece algum novo empreendedor, que pensa em montar uma startup hoje, sem utilizar a tecnologia e escala da nuvem? Alguém que não acredita em inteligência artificial ou no poder dos dados?

Se você conhece, lamento, a empresa dele(a) não chegará muito longe.

Daqui a 10 anos provavelmente não vamos conhecer ninguém que criará um negócio que não envolva de alguma forma a utilização de tokens. Por que?

Superestimamos o que uma nova tecnologia pode fazer em 5 anos, mas subestimamos amplamente o que ela fará em 2 décadas. Em 2010, pouco mais de uma década atrás, o nosso dia-a-dia envolvia basicamente o: Microsoft Office, e-mail, telefone e reuniões presenciais.

Deixe-me imaginar o seu dia hoje:

Você acorda e escuta um podcast com seus fones bluetooth, medita pelo app Calm, se organiza com um app de produtividade, faz reuniões virtuais no Google Meet, monta suas apresentações no Canva, colabora no Miro, possui grupos de trabalho no Discord/Teams/Workspace, compra na Amazon, pede comida no iFood e monitora o conteúdo postado nas redes sociais da empresa que você trabalha antes de ir dormir.

O quanto a sua vida mudou à partir dessas tecnologias?

Como podemos desenhar o futuro da Web 3

Sim, sua vida mudou muito! Muito mais do que você imaginava em 2010.

No entanto, na era atual, as aplicações de Web3 são (ainda) opcionais e interessantes apenas para os vanguardistas.

Mas pense comigo:

Sua empresa precisa atrair novos clientes, você gasta rios de dinheiro com marketing de performance e não consegue fazer um programa de indicação escalar?

Você precisa fidelizar os clientes que possui e não consegue fazer isso com seu CRM caríssimo?

Você quer manter os talentos do seu time e não consegue?

Deseja captar recursos para sua empresa de forma descentralizada e prática?

Acha complicado pegar um imóvel ou um empréstimo?

Você gostaria de expandir os horizontes da sua empresa e ter colaboradores ao redor do mundo?

Você não aguenta mais preencher cadastro e um novo login para toda empresa que você quer ser cliente na Web2?

Quer saber se a última roupa que você comprou vem mesmo de uma supply chain "do bem”?

Você acredita que o dinheiro público seria mais bem administrado se utilizássemos a transparência do blockchain para monitorar o uso desses recursos?

Esses são apenas exemplos de problemas que times extremamente inteligentes estão tentando resolver através da tokenização. É com base na solução de problemas como esses, que a adoção em massa irá ocorrer.

Se você está pensando em empreender e quer fazer algo que realmente faça a diferença, pare de criar negócios como antigamente, onde apenas encaixa um token no negócio, como se fosse uma cereja no bolo.

A adoção massiva da Web3 será gerada por novos negócios que utilizam os tokens como um primeiro princípio, para reinventar uma necessidade/problema frequente do nosso dia a dia.

Meu ponto é este, vamos parar de encaixar um token onde não cabe, e de fato criar o que será possível, agora que temos a tecnologia entre nós. Enquanto fazer ou ter um token for "legal", o "Fla-Flu" não vai acabar.

