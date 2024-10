Open Finance terá integração com o Drex, revela diretor do Banco Central

O Drex está sendo desenvolvido pelo Banco Central com a possibilidade de ser integrado a outros projetos da autarquia, incluindo o Open Finance. A informação foi compartilhada por Otávio Damaso, diretor do BC, em uma live realizada em 14 de outubro focada no sistema de compartilhamento de dados bancários.

Questionado sobre a possível relação entre o Drex e o Open Finance, Damaso explicou que "a gente tem de visão para o futuro que essas três grandes iniciativas do Banco Central, o Pix, o Open Finance e o Drex, vão interagir. São coisas que vão estar trabalhando em conjunto, uma complementando a outra e muitas vezes uma tendo um pedaço da outra".

"A gente vê uma integração enorme entre o Drex e o Open Finance com essa troca de informações e toda a parte que vai vir de contratos inteligentes e programabilidade em cima da moeda. Tem uma ligação imensa com o Open Finance e naturalmente vai ter uma ligação imensa com o Pix, que é a parte de liquidação", ressaltou.

No momento, o Banco Central está trabalhando no desenvolvimento da sua própria moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês). O projeto entrou na segunda fase dos testes com sua versão piloto e agora terá como foco os testes com casos de uso propostos pelas empresas do mercado financeiro que integram a iniciativa.

Apesar dos avanços na iniciativa, ainda não há uma previsão exata de quando o Drex será lançado para a população. A expectativa é que a segunda fase do piloto se estenda até, pelo menos, o segundo semestre de 2025. Com isso, o lançamento poderá ficar para 2026. A expectativa é que ele ocorra de forma escalonada.

Futuro do Open Finance

Durante a live, Damaso também deu mais detalhes sobre o futuro do Open Finance. Ele comentou que o sistema deverá focar cada vez mais no compartilhamento de serviços financeiros, citando a portabilidade de crédito, salário e investimento como exemplos. Outro foco do projeto deverá ser na área de crédito.

A ideia é que o Open Finance permita a criação de "marketplaces de crédito", o que deverá resultar em “maior fluidez, simplicidade e mobilidade dos serviços e produtos, colocando o cliente no controle", segundo Damaso. Apesar dos anúncios, ele não compartilhou uma data específica para o lançamento dessas novidades.

Damaso também afirmou que será preciso realizar um monitoramento do ecossistema financeiro para garantir uma melhora da performance das instituições que já participam do Open Finance, buscando uma evolução do projeto que seja benéfica para todo o sistema financeiro. Além do Drex, ele projeta ainda uma integração com tokenização e inteligência artificial.