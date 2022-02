Criptomoeda de Axie Infinity sobe 40% após medidas para evitar colapso

O preço do token Axie Infinity Shards (AXS), um dos tokens nativos do jogo "play-to-earn" Axie Infinity, valorizou quase 40% nos últimos três dias. A criptomoeda AXS subiu para mais de US$ 65, seu melhor nível em mais de duas semanas, já que os desenvolvedores do game revelaram uma nova estrutura de recompensa para suas competições de jogador contra jogador (PVP).

Em detalhes, a startup em blockchain expandiu seu número de slots na tabela de classificação para 300.000 e aumentou a quantidade de recompensas AXS para 117.676 ante os 3.000 anteriores, para a próxima temporada.

"Isso vai sobrecarregar o cenário competitivo do Axie e criar mais demanda por equipes de qualidade do Axie no ecossistema", explicou o Axie Infinity, acrescentando que sua mudança criaria um prêmio total de US$ 6 milhões para a 20ª temporada.

Renovação econômica aumenta a demanda do AXS

O AXS serve como um token de governança para o protocolo Axie Infinity. Além disso, ele atua como uma moeda legal para comprar tokens não fungíveis (NFTs) no jogo - mais ou menos como se fossem pets exclusivos chamados "Axies" - do mercado Axie. Finalmente, os jogadores também usam o AXS para criar novos Axies usando os existentes.

Mas o Axie Infinity usa uma estrutura de token duplo. A outra criptomoeda, Smooth Love Potions (SLP), é concedida aos jogadores por completarem missões diárias e completarem níveis no modo aventura. Além disso, os jogadores receberam recompensas SLP por meio de combate em área no jogo Axie Infinity.

O Axie Infinity também eliminou a missão diária e o modo de aventura, o que significa que os jogadores agora ganhariam tokens SLP apenas através de combate em área. A decisão espera reduzir a emissão diária do token SLP em 56%.

Isso é vital, pois os jogadores queimam SLP para criar novos "Axies". Ultimamente, a equipe do Axie Infinity criou mais SLP para recompensar os jogadores do que os queimou durante esse processo de reprodução dos "bichinhos virtuais", tornando a oferta do token inflacionária. Essa inflação elevada do SLP levou o preço do token a cair de sua alta de 2021, de US$ 0,40, para US$ 0,008 em 3 de fevereiro.

Como resultado, o Axie Infinity removeu funcionalidades que estavam gerando muitos tokens SLP. A equipe observou que a missão diária, em princípio, encorajava as pessoas a jogar todos os dias, mas também adicionava uma carga de fornecimento de 45 milhões de SLP à economia do Axie Infinity: "A economia do Axie requer uma ação drástica e decisiva agora ou corremos o risco de um colapso econômico total e permanente."

Simplificando, a atualização da Temporada 20 torna o SLP mais escasso, potencialmente valorizando os "Axies", que são NFTs. Portanto, em um cenário ideal, poderia fazer o Axie Infinity ganhar força entre os jogadores e apoiadores de criptomoedas, teoricamente aumentando a demanda por seu token AXS.

Isso explica um pouco por que o preço do AXS subiu mais de 40% após o anúncio de 3 de fevereiro.

por Cointelegraph Brasil

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok