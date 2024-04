Um mergulho na dinâmica de expectativas e desafios pós-halving

Por Pedro Gutierrez*

O bitcoin, a moeda digital pioneira, se prepara para um evento crucial em sua trajetória: o halving. Esse marco, programado para acontecer a cada 210.000 blocos minerados, corta pela metade a recompensa concedida aos mineradores por validar transações e adicionar novos blocos à rede. Com ela, surge um turbilhão de expectativas e incertezas que exigem uma análise profunda para navegar nesse cenário complexo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Expectativas ousadas

Ao reduzir a taxa de criação de novos bitcoins, ele torna a oferta mais escassa, o que, em teoria, impulsiona o valor da moeda a longo prazo. Imagine o bitcoin como um bem raro e cobiçado, como uma obra de arte única ou um carro clássico, cujo valor tende a subir com o tempo.

O halving pode desequilibrar a oferta e a demanda por bitcoin no curto prazo, levando a movimentos bruscos de preços. É como navegar em um mar agitado, onde ondas altas e baixas se alternam em um ritmo frenético, exigindo cautela e estratégias de investimento adequadas para lidar com essa volatilidade.

O halving pode ser o catalisador para uma adoção mais ampla do bitcoin. A perspectiva de um ativo com valor crescente pode atrair mais empresas e instituições para o mundo cripto, expandindo ainda mais seu alcance e influência.

Imagine o bitcoin se tornando uma moeda globalmente aceita, como o dólar ou o euro, abrindo portas para novos usos e oportunidades. Alguns desafios devem ser considerados.

O halving torna a mineração de bitcoin menos lucrativa, o que pode levar alguns mineradores a desistir da atividade. Isso pode comprometer a segurança da rede, pois a mineração é crucial para validar transações e proteger a blockchain. Imagine um navio com menos marinheiros, aumentando o risco de falhas e ataques, exigindo soluções inovadoras para garantir a segurança da rede.

Com menos mineradores, as taxas de transação podem subir, tornando o bitcoin menos atraente para pagamentos de varejo. Pense em ter que pagar uma taxa alta para comprar um café com bitcoin, o que pode frustrar os usuários e limitar seu uso prático, exigindo soluções alternativas para tornar as transações mais eficientes e acessíveis.

Governos em todo o mundo ainda estão buscando o caminho para regular o bitcoin. O halving pode intensificar o escrutínio regulatório, gerando incerteza e volatilidade no mercado. Imagine um horizonte nebuloso, onde o futuro do bitcoin fica em dúvida devido a regulamentações inconsistentes ou hostis, exigindo um diálogo aberto e construtivo entre governos, indústria e comunidade cripto para alcançar um marco regulatório claro e favorável.

O halving do bitcoin é um evento transformador com o potencial de moldar o futuro da moeda digital. É crucial para os experts do setor compreenderem as expectativas e os desafios que acompanham esse evento para tomar decisões

estratégicas e navegar com segurança nesse mar de incertezas.

*Pedro Gutierrez é diretor regional da CoinEx na América Latina.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok