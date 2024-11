O bitcoin pode ser sustentável? Satsconf reúne especialistas e mestre em física para esclarecer tema

O segundo dia da Satsconf 2024, o maior evento de bitcoin do Brasil, reuniu diversos especialistas na criptomoeda. Entre os temas discutidos estão os desafios e benefícios da mineração, políticas, tributações e regulamentações, liberdade e segurança, entre outros.

s painéis tiveram a participação de palestrantes locais e globais, que trouxeram importantes pontos de vista sobre as possibilidades do bitcoin. Um dos temas principais foi o debate sobre a sustentabilidade do bitcoin, que passa por um processo chamado “mineração”. Graças às proporções que o bitcoin ganhou ao longo dos anos, o processo hoje tem um consumo energético considerado bastante elevado por organizações como o Greenpeace.

No último sábado, 9, segundo dia de Satsconf, a mestre em física Margot Paez trouxe uma comparação sobre o consumo energético entre datacenters de IA e mineradores de bitcoin.

Segundo ela, a capacidade de transformar o desperdício de energia em um ativo que não desvaloriza faz da mineração de Bitcoin uma solução perfeita para o mercado de energia.

Já Erik Hersman cofundador da Gridless Computer, destacou que a construção de mini usinas de energia em cidades isoladas permite a existência de mais mineradoras de bitcoin em paralelo, o que cria um círculo virtuoso de geração de riqueza contínua.

Tributação de bitcoin

Outro painel da Satsconf teve seu foco em debater a tributação do bitcoin e internacionalização do patrimônio. Com a regulamentação das criptomoedas em expansão, investidores procuram alternativas para movimentar criptoativos internacionalmente, buscando proteção contra altas taxas tributárias no Brasil.

João Abitante destacou essa necessidade, enquanto o advogado Felipe Ojeda alertou que pode ser mais seguro pagar multas do que expor dados em documentos sem proteção adequada da LGPD.

Francisco Litvay reforçou a importância do planejamento, considerando residências no exterior e outras cidadanias. O mediador Carlos de Biasi lembrou da relevância de usar canais que protejam a identidade e a liberdade financeira.

No treinamento “Financiamento de Bitcoin em código aberto” os participantes reforçaram a importância da educação, do financiamento de projetos de código aberto em comunidades de países emergentes.

O evento também contou com o anúncio dos vencedores do Satshack, hackathon para desenvolvedores da rede Bitcoin. Os vencedores foram: Floresta Mobile App, ScriptLab e Granola. A ScriptLab ganhou na categoria Best Design e Best Pitch, enquanto a Granola foi a vencedora do Best Nostr, a Sing4Sats ganhou o Best Fedi Mod e a Floresta Mobile App venceu o Best Open Source. Além do prêmio, o time vencedor receberá uma viagem com tudo pago para Atlanta nos Estados Unidos, para participar da Tabconf, conferência técnica para desenvolvedores da rede Bitcoin.

Outra surpresa foi o anúncio de uma viagem com tudo pago para os times dos três primeiros colocados, para participar do Bitcoin Plus Plus, evento técnico organizado por Lisa Neigut, da Base58, que acontece em Florianópolis. O evento foi encerrado com o anúncio da edição 2025, que acontece em novembro, na cidade de São Paulo.

