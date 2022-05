Número de transações na rede Ethereum cai ao menor valor dos últimos 19 meses

O mercado cripto começou a semana buscando a recuperação, com a maioria dos principais ativos digitais negociados em alta. O movimento, no entanto, ainda é tímido, e alguns dados sobre o mercado são prova das dificuldades pelas quais passa o setor. Um deles é sobre a rede Ethereum, que registrou o menor volume de transações por hora desde outubro 2020.

Nesta segunda-feira, 30, a plataforma de análise de dados em blockchain Glassnode mostrou que a rede Ethereum registrou 42.957 transações por hora, na média semanal dos últimos sete dias. A última vez que a atividade da rede foi tão baixa aconteceu mais de um ano e meio atrás, quando chegou a 42.699 transações por hora na média semanal em 30 de outubro de 2020.

📉 #Ethereum $ETH Number of Transactions (7d MA) just reached a 18-month low of 42,957.363

Previous 18-month low of 42,965.137 was observed on 28 May 2022

View metric:https://t.co/7zNXcnxY9Y pic.twitter.com/EzPcZBovzt

— glassnode alerts (@glassnodealerts) May 30, 2022