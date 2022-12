Número de criptomoedas em circulação ultrapassa 22 mil pela primeira vez

O mundo cripto superou a marca de 22 mil tipos diferentes de criptomoedas pela primeira vez, indicando uma expansão de iniciativas na área apesar de um cenário econômico ruim em 2022, no chamado inverno cripto. Os dados foram divulgados pela plataforma CoinMarketCap.

De acordo com a plataforma, existem atualmente 22.034 iniciativas de moedas digitais que já foram lançados para o público. A marca dos 22 mil projetos foi ultrapassada pela primeira vez no último domingo, 11. Um levantamento do site Finbold aponta que, desde junho de 2022, o número de projetos cresceu mais de 10%.

Já na comparação com a quantidade de criptomoedas em circulação em 1º de janeiro de 2022, o crescimento foi de 35,68%. Com isso, o mercado ganhou cerca de 5,7 mil novos projetos de moedas digitais ao longo do ano.

Apesar da expansão na quantidade de projetos em circulação, o bitcoin segue tendo a hegemonia do setor. Segundo dados do CoinMarketCap, ele é responsável atualmente por 39,75% de todo o market cap - o valor total de mercado - do segmento, que está em US$ 885,6 bilhões.

O ether, criptomoeda do blockchain Ethereum, também possui uma participação relevante no mercado, na casa de 18%. Ele é seguido por duas stablecoins pareadas ao dólar, o tether (USDT) e a USDC, com cerca de 7% e 5%, respectivamente.

Além disso, o crescimento no número de moedas digitais em circulação não representou uma alta no valor total de mercado. O auge foi atingido em novembro de 2021, quando ultrapassou a casa dos US$ 2,8 trilhões. Desde então, porém, o setor engatou em uma trajetória de queda.

O movimento caracteriza o chamado inverno cripto, termo usado por investidores para se referir ao bear market, ou mercado de urso, do setor de criptomoedas. Nesses cenários, há uma queda generalizada de ativos e um receio de investir em iniciativas na área, retardando seu crescimento.

Mesmo assim, o fenômeno não impediu totalmente a criação de novas iniciativas envolvendo criptomoedas. Já na área de corretoras de criptoativos, o CoinMarketCap aponta a existência de 530 exchanges atualmente em operação. A Binance lidera a divisão por volume financeiro movimentado, seguida pela Coinbase e pela Kraken.

