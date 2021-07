Número de caixas eletrônicos para criptomoedas aumenta 70% em 2021

O número de caixas eletrônicos para criptomoedas instalados no mundo aumentou mais de 70% esse ano, totalizando 24.030 mil unidades.

O crescimento pode ser comparado com o total de 120% para todo o ano de 2020, de acordo com os dados da Coin ATM Radar.

Foram instalados um total de 10.037 unidades até o momento em 2021, o que já é mais que os 7.620 que representaram 120% de crescimento em 2020.

Os caixas eletrônicos para criptomoedas podem ser encontramos em 75 países diferentes, de acordo com o site Coin ATM Radar. Mais de 21 mil estão nos Estados Unidos.

As máquinas são operadas por mais de 600 companhias diferentes, sendo que a Bitcoin Depot é a líder do mercado, com uma parcela de 15,8%. A empresa anunciou na última semana a parceria com uma cadeia de lojas de conveniência americana, e planeja instalar mais de 6 mil quiosques que atravessarão toda a américa do norte até o final deste ano.

Os caixas eletrônicos para criptomoedas da Coin Cloud chegaram ao Brasil em novembro de 2020 em São Paulo e no Rio de Janeiro, e permitem operações entre de até 29 criptomoedas diferentes, promovendo compra e venda de forma facilitada. A empresa está em processo de expansão no mercado brasileiro, que foi o primeiro a receber as máquinas da companhia depois dos Estados Unidos.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk