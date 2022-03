NFTs de clássicos da Pixar esgotam logo após o lançamento

Dentro de 24 horas após seu lançamento no marketplace de colecionáveis ​​digitais VeVe, os entusiastas de criptomoedas compraram todas as 54.995 peças da coleção de tokens não fungíveis, ou NFTs, da Disney Pixar Pals. O lançamento consistiu em personagens e momentos icônicos criados pela Pixar Animation Studios, incluindo Sherife Woody, Mike Wazowski, Lightning McQueen, A casa de "Up" e Edna Moda. Os usuários compraram seus NFTs de uma caixa cega, o que significa que eles recebem um colecionável aleatório como parte da série e não saberiam qual colecionável até depois do pagamento.

O preço de tabela para cada NFT da Pixar era de 60 gemas, o equivalente a US$ 60. Ao multiplicar a coleção vendida pelo preço listado de gemas, estima-se que a coleção NFT alcançou o valor de aproximadamente US$ 3,3 milhões. No momento, os itens do lançamento da Pixar estão sendo vendidos por até 350 gemas no mercado secundário. Os NFTs na plataforma VeVe são atualmente emitidos no GoChain. Seus desenvolvedores afirmam que a blockchain é rápida, ecológica e 100% compatível com o blockchain Ethereum.

Gems são tokens no aplicativo da VeVe que podem ser trocados por ativos digitais em uma base de 1:1 com o dólar americano. No entanto, a capacidade de converter gemas novamente em moeda fiduciária ainda está em fase de teste. Isso ocorre porque atualmente existe um incentivo relacionado à manutenção de tokens OMI, que são criados pela controladora da VeVe, ECOMI.

Sempre que gemas são usadas para comprar um NFT, 100% do valor equivalente de OMI é queimado do fornecimento do token enquanto o colecionável digital é transferido para a conta do usuário. Da mesma forma, o OMI pode ser convertido em gemas, mas não vice-versa, devido à especulação de que pode reduzir o preço do primeiro.

