Netflix pode ser próxima gigante a comprar bitcoin, diz especialista em criptomoedas

A Netflix pode ser a próxima empresa da Fortune 100 a comprar bitcoin e a Amazon será obrigada a aceitá-lo como meio de pagamento, disse o bilionário Tim Draper em uma aparição no Unstoppable Podcast.

Membro de uma família conhecida por seus investimentos no Vale do Silício, Draper foi um dos fundadores da venture capital Draper Fisher Jurvetson, que investiu em empresas como a Tesla.

Em 2014, ficou conhecido por comprar 29.656 bitcoins em um leilão promovido pelo governo dos EUA — os ativos tinham sido confiscados pelo FBI, em operação contra o site da deep web Silk Road. Na época, ele pagou 632 dólares por bitcoin e, hoje, sua fortuna, apenas com a principal criptomoeda do mundo, vale mais de 1,5 bilhão de dólares.

Draper: Netflix "pode ser o próximo grande a entrar"

"Você sabe quem pode ser? Netflix", disse. "Acho que Reed Hastings é um cara muito inovador e tem um pensamento criativo e acho que ele ainda controla as rédeas da Netflix, então acho que esse pode ser o próximo grande a entrar."

A previsão vem no momento em que sinais reveladores sobre a entrada de investidores institucionais no mercado de criptoativos, que continua crescendo — o número de grandes compras de bitcoin na exchange Coinbase Pro, voltada a esse tipo de investidor, na semana passada, é uma prova disso, segundo analistas. Além disso, empresas que falam publicamente sobre o assunto, como MicroStrategy e Square, anunciaram o aumento de suas posições na criptomoeda.

Sempre otimista em relação aos criptoativos, Draper também considera que a Amazon deverá acrescentar uma opção de pagamento direto com bitcoin no futuro: "A Amazon provavelmente começará a aceitar bitcoin em breve", disse ele, observando que os consumidores já podem comprar produtos usando criptomoedas há alguns anos, de forma indireta, com cartões de crédito ou débito ligados às carteiras ou exchanges.

por Cointelegraph Brasil