Não é só um JPEG: especialistas explicam porque alguns NFTs valem milhões

Nesta quarta-feira, 26, acontece o primeiro dia do Future of Money, evento da EXAME sobre o futuro do dinheiro e a nova era da economia digital. Em três dias, serão diversos debates, palestras, entrevistas e discussões com os maiores especialistas do mundo, e a abertura do evento tem como destaque os NFTs, fan tokens e jogos "play-to-earn".

Entre os destaques do primeiro dia de programação, um debate com Taynaah Reis, CEO do Moeda Semente e da plataforma All Be Tuned; Aori Sauthon, produtor cultural e um dos criadores da coleção CryptoRastas; e André Akkari, CO-CEO do time de e-sports Furia e dono de alguns dos NFTs mais valiosos do mundo.

No debate, eles vão explicar porque NFTs são muito mais do que uma mera imagem digital e apontar os motivos que explicam porque esse mercado movimenta tanta gente e tantos milhões de dólares. Além disso, também vão explicar como funciona esse mercado, as possibilidades de uso, oportunidades de lucro e muito mais.

O primeiro dia da 3ª edição do Future of Money ainda contará com uma espécie de videoaula sobre emissão de NFTs, permitindo aprender e tirar dúvidas sobre todos os aspectos técnicos para quem quer lançar seu próprio token não fungível.

Também estão programados debates sobre fan tokens e seu impacto no esporte brasileiro e sobre os populares jogos "play-to-earn", novo modelo de games baseado em blockchain que remunera os jogadores com criptomoedas. Além de discussões sobre o assunto, o evento terá uma exibição ao vivo com um jogador profissional de Axie Infinity, que mostrará em tempo real como funciona e como participar do jogo mais conhecido deste setor, e também uma entrevista com Michael Wagner, CEO do aguardado jogo Star Atlas.

Confira abaixo a programação do primeiro dia do Future of Money:

Dia 26/01 – NFTs: jogos, arte, colecionáveis em blockchain e fan tokens:

17:50 Abertura do evento

18:00 Fan token: uma nova forma de torcer no digital

18:20 Play to earn: dá para viver de gaming?

19:00 Jogos e o metaverso: quais os impactos na economia real?

19:20 NFTs são o grande case de adoção em massa?

20:00 Emitindo NFTs do evento ao vivo: aprenda a fazer os seus

20:30 Live gameplay de Axie Inifity: aprenda a jogar e a ganhar dinheiro

21:00 Encerramento do dia 1

O evento ainda continua com mais palestras e debates nos dias 27 e 28, com grandes nomes da indústria cripto, blockchain e de inovação financeira de modo geral. Estão confirmadas as presenças de Sam Bankman-Fried, CEO da FTX; Raoul Pal, ex-gestor do Goldman Sachs e criador da gestora Real Vision; Michael Wagner, CEO do Star Atlas; Joseph Lubin, cofundador da Ethereum e CEO da Consensys, entre vários outros.

A 3ª edição do Future of Money será online e as inscrições para participar são totalmente gratuitas.