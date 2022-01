Braço da FTX é avaliado em US$ 8 bi em rodada de investimento milionária

O braço norte-americano da corretora de criptomoedas FTX levantou 400 milhões de dólares de investidores, incluindo SoftBank e Temasek. Na rodada de investimentos, a FTX US também foi avaliada em 8 bilhões de dólares.

As empresas de investimento Paradigm, Multicoin Capital e Lightspeed Venture Partners também participaram do investimento, anunciou a FTX US nesta quarta-feira, 26.

A FTX US pretende usar o dinheiro para lançar novas linhas de negócios e explorar investimentos estratégicos e aquisições.

A empresa liderada por Sam Bankman-fried entrou no mercado dos EUA em maio de 2020, e agora tem um volume de negociação diário de 255,5 milhões de dólares, segundo dados da CoinGecko.

Sam Bankman-Fried é presença confirmada no evento do Future of Money, que ocorre esta semana entre os dias 26 e 28 de janeiro, online e gratuito. O CEO falará sobre as oportunidades e riscos do setor de criptoativos em 2022.

Esta primeira rodada de investimentos do braço norte-americano da FTX atinge à meta de Bankman-Fried, de um valuation de 8 bilhões de dólares, definida em dezembro de 2021, quando ele anunciou os planos da corretora-mãe de captar um total de 1,5 bilhão de dólares em um valuation de 32 bilhões de dólares. Em sua captação mais recente, em outubro, a FTX foi avaliada em 25 bilhões de dólares.

A FTX adquiriu a corretora de futuros LedgerX em outubro, o que a forneceu várias licenças concedidas pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

