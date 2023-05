Mynt, do BTG Pactual, disponibiliza cripto-meme, ativo de game em blockchain e outras 3 criptomoedas

A Mynt, plataforma de investimentos em criptoativos do BTG Pactual, anunciou nesta quinta-feira, 11, a disponibilização de cinco novas criptomoedas para negociação no aplicativo. De criptomoedas-meme até finanças descentralizadas, rollups, e o BTG Dol, sua própria stablecon, a plataforma do banco de investimentos acumula agora 28 criptomoedas para investir.

“Nosso time está sempre de olho nos principais ativos e tecnologias do mercado cripto, para trazer opções que façam sentido para nossos clientes. As novas criptos reforçam a qualidade e diversidade da nossa oferta de ativos e vem somar a nossa recém lançada stablecoin, BTG Dol”, disse André Portilho, head de ativos digitais do BTG Pactual, em um comunicado.

Confira quais são as novas criptomoedas disponíveis na Mynt:

Dogecoin (DOGE)

Primeira criptomoeda-meme do mundo, a dogecoin foi lançada como uma “brincadeira” pelos desenvolvedores Billy Markus e Jackson Palmer. No entanto, o que eles menos esperavam aconteceu: hoje em dia, a dogecoin é uma das maiores criptomoedas em valor de mercado.

Sua comunidade engajada fez com que o valor de mercado da dogecoin atingisse os atuais US$ 10,2 bilhões, a colocando em 8º lugar entre as maiores do mundo, segundo dados do CoinMarketCap. Entre os seus entusiastas está o bilionário Elon Musk, que este ano chegou a trocar o logotipo de sua rede social, o Twitter, pelo símbolo da doge, o cachorro da raça Shiba Inu.

Optimism (OP)

A Optimism é uma solução de escalabilidade para a rede Ethereum. Funcionando como uma rede de segunda camada, ela foi desenvolvida com o objetivo de melhorar a capacidade de processamento e reduzir as taxas de transação na rede principal.

Lançada em 2021, a solução utiliza a tecnologia de “optimistic rollups” para agrupar e executar várias transações fora da rede principal, antes de enviá-las de volta à rede principal como uma única transação. Os rollups ganharam destaque no último ano entre o mercado cripto, sendo uma das principais apostas de Vitalik Buterin, o criador da Ethereum, para o futuro da tecnologia blockchain.

Gala Games (GALA)

Para os entusiastas dos games, a Gala Games é uma plataforma de jogos baseada em blockchain, fundada em 2019. A plataforma busca revolucionar a indústria de jogos, permitindo aos jogadores possuírem e controlarem seus ativos dentro do jogo na forma de tokens não-fungíveis (NFTs).

A posse de ativos de jogos tem se tornado uma verdadeira tendência entre os usuários e especialistas. João Borges, da BAYZ, comentou sobre o assunto no Bloco a Bloco, quadro de entrevistas do Future of Money:

Compound (COMP)

Lançado em 2018, o Compound é um protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) construído na rede Ethereum, que permite aos usuários emprestar e tomar empréstimos de criptoativos de maneira automatizada e sem intermediários, o ativo utiliza contratos inteligentes para criar mercados descentralizados de empréstimos, onde as taxas de juros são determinadas de forma algorítmica, baseando-se em oferta e demanda.

Litecoin (LTC)

Já a Litecoin é uma rede blockchain usada para pagamentos e transferências de valor. Sendo uma alternativa ao Bitcoin, foi criada com o objetivo de melhorar o desempenho e a escalabilidade da rede, oferecendo tempos de confirmação de transações mais rápidos e taxas de transação mais baixas.

Com a adoção dos novos ativos, o portfólio da Mynt conta agora com 28 criptomoedas:

1. BTG Dol

2. Bitcoin (BTC)

3. Ether (ETH)

4. Solana (SOL)

5. Polkadot (DOT)

6. Cardano (ADA)

7. Chainlink (LINK)

8. Polygon (MATIC)

9. USDCoin (USDC)

10. The Sandbox (SAND)

11. Decentraland (MANA)

12. Aave (AAVE)

13. Uniswap (UNI)

14. Lido (LDO)

15. Curve (CRV)

16. Cosmos (ATOM)

17. Avalanche (AVAX)

18. Algorand (ALGO)

19. Stellar (XLM)

20. ApeCoin (APE)

21. MakerDAO (MKR)

22. Synthetix (SNX)

23. Quant (QNT)

24. Dogecoin (DOGE)

25. Optimism (OP)

26. Compound (COMP)

27. GalaGames (GALA)

28. Litecoin (LTC)

