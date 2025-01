MicroStrategy quer reunir mais R$ 12 bilhões para compras de bitcoin com oferta de ações

A MicroStrategy anunciou recentemente que pretende reunir cerca de US$ 2 bilhões (mais de R$ 12 bilhões, na cotação atua) por meio de uma nova emissão de ações. O principal objetivo com o movimento é obter fundos para realizar novas compras de bitcoin como um ativo de reserva de valor.

De acordo com a companhia, a emissão faz parte de um plano mais amplo anunciado em 2024 que envolve a obtenção de US$ 42 bilhões em fundos com foco nas aquisições da criptomoeda. Do total, US$ 21 bilhões seriam obtidos por meio de novas emissões de papéis da empresa.

A ideia da MicroStrategy é que os fundos sejam reunidos ao longo dos próximos três anos, de forma gradual. A nova emissão envolverá ações preferenciais, de patamar superior às ações ordinárias atualmente negociadas na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos, e com vantagens para os compradores.

Segundo a empresa, os investidores poderão converter as ações preferenciais em ordinárias e ter prioridade para pagamentos de dividendos. A expectativa é que a oferta ocorre ainda no primeiro trimestre de 2025, contribuindo com o capital necessário para novas compras de bitcoin.

Na última segunda-feira, 6, a MicroStrategy também anunciou que realizou uma nova aquisição da criptomoeda entre os dias 30 e 31 de dezembro. Foram adquiridas 1.070 unidades do ativo por um preço médio de US$ 94.004, somando US$ 101 milhões investidos.

A compra representa a nona semana consecutiva de aquisições, mas com o menor valor total investido até o momento. A empresa soma agora 447.470 unidades de bitcoin, reforçando sua posição como a maior detentora institucional da criptomoeda.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Considerando a cotação atual do ativo, a empresa possui US$ 44 bilhões, com um gasto total de US$ 27,97 bilhões pelas aquisições. Os números indicam que a companhia está com um lucro de cerca de US$ 17 bilhões com a estratégia de uso da criptomoeda como uma reserva de valor.

Somando as últimas nove semanas, a MicroStrategy gastou US$ 18 bilhões em compras. A estratégia da companhia tem beneficiado o ativo, servindo como uma pressão de compra que beneficia o preço do bitcoin. As aquisições ocorreram mesmo após o ativo bater recordes de preço.