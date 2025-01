MicroStrategy começa 2025 com nova compra de bitcoins e chega a US$ 44 bilhões no ativo

A MicroStrategy começou o ano de 2025 com um anúncio que se tornou comum em 2024: uma nova compra de bitcoins. A empresa informou nesta segunda-feira, 6, que realizou a aquisição de mais unidades da criptomoeda entre os dias 30 e 31 de dezembro, expandindo suas reservas.

De acordo com a companhia, foram adquiridas 1.070 unidades do ativo por um preço médio de US$ 94.004, somando US$ 101 milhões investidos. A compra representa a nona semana consecutiva de aquisições, mas com o menor valor total investido até o momento.

Com a compra, a MicroStrategy soma agora 447.470 unidades de bitcoin, reforçando sua posição como a maior detentora institucional da criptomoeda. O montante é equivalente a 2,1% de toda a oferta do ativo, que totaliza 21 milhões de unidades, e tem crescido ano a ano.

Considerando a cotação atual do ativo, a empresa possui US$ 44 bilhões, com um gasto total de US$ 27,97 bilhões pelas aquisições. Os números indicam que a companhia está com um lucro de cerca de US$ 17 bilhões com a estratégia de uso da criptomoeda como uma reserva de valor.

Somando as últimas nove semanas, a MicroStrategy gastou US$ 18 bilhões em compras. A estratégia da companhia tem beneficiado o ativo, servindo como uma pressão de compra que beneficia o preço do bitcoin. As aquisições ocorreram mesmo após o ativo bater recordes de preço.

MicroStrategy e bitcoin

A estratégia da MicroStrategy com as compras é usar a criptomoeda como uma reserva de valor. Ao mesmo tempo, ela também tem atraído investidores ao se tornar uma espécie de canal indireto de investimentos no ativo, levando suas ações a uma nova máxima histórica em 2024.

A MicroStrategy anunciou no ano passado que busca se tornar um "banco de bitcoin", intensificando projetos ligados à criptomoeda. Por outro lado, sua estratégia de aquisições, que envolve a emissão de títulos de dívida, começou a gerar preocupações em parte do mercado.

Mesmo assim, a empresa não deu sinais de que pretende encerrar as compras. Em uma entrevista recente à CNBC, o atual presidente do conselho da companhia, Michael Saylor, disse que a empresa vai "continuar comprando o bitcoin na máxima para sempre".