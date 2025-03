José de Almeida, fundador do Mocotó, morreu neste domingo, 2 de março, aos 86 anos. Ele também é pai do renomado chef Rodrigo Oliveira.

Figura icônica no banco em frente ao movimentado número 1100 da Avenida Nossa Senhora do Loreto, Seu Zé passou a infância no pequeno distrito de Mulungu, no sertão pernambucano, a cerca de 200 km de Recife.

Ao chegar a São Paulo na juventude, estabeleceu-se na Zona Norte, onde, junto com os irmãos Gersino e Gilvan, abriu um empório que servia mocofava (uma mistura de fava com caldo de mocotó). Dessa pequena casa do norte, surgiram três botecos, e em 1973 nasceu o Mocotó.

Naquela época, o restaurante ainda não tinha os famosos dadinhos de tapioca nem o prestígio de hoje. A transformação veio com Rodrigo Oliveira, que cresceu no negócio, passou por todas as funções – de atender no salão a lavar o chão – e, com dedicação, assumiu a cozinha, tornando o Mocotó um dos mais premiados do país.

Em um post em seu perfil no Instagram, o chef Rodrigo Oliveira prestou uma homenagem ao pai: "Hoje partiu Seu Zé Almeida. Ele foi um herói, maior exemplo da força e da resistência sertaneja que já conheci. Obrigado por tudo, painho".

Seu Zé Almeida deixa dois filhos e sete netos. O velório acontece nesta segunda-feira, 3 de março, das 7h às 12h, no Velório Salete, em Santana.