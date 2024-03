MicroStrategy quer atrair capital para comprar mais R$ 3 bilhões em bitcoin

A MicroStrategy anunciou na última segunda-feira, 4, que pretende realizar uma venda de notas conversíveis - semelhantes a notas promissórias - no mercado para arrecadar US$ 600 milhões (R$ 3 bilhões, na cotação atual). O valor será usado para comprar mais bitcoin.

Atualmente, a MicroStrategy já é a maior detentora institucional da criptomoeda, com reservas que totalizam cerca de US$ 13 bilhões. As aquisições começaram em 2020, quando a companhia definiu que o ativo seria usado como uma reserva de valor no seu balanço.

A decisão de adquirir o bitcoin foi um movimento polêmico na época mas que foi bem-sucedido até o momento. O grande responsável pela operação é Michael Saylor, ex-CEO e atual presidente do conselho da companhia. Desde então, ele se tornou um dos maiores entusiastas do bitcoin, vendo a criptomoeda como o "ouro digital".

As mais recentes aquisições da empresa ocorreram em janeiro de 2024, chegando a 190 mil unidades da criptomoeda, com preço médio de aquisição de US$ 31.224. Como o preço atual do ativo está na casa dos US$ 67 mil, a empresa segue registrando lucro líquido com as aquisições.

Phong Lee, atual CEO da MicroStrategy, afirmou em um comunicado recente que "acreditamos que a combinação de nossa estrutura operacional, estratégia de [investimento em] bitcoin e foco em inovação tecnológica proporciona uma oportunidade única de criação de valor para nossos acionistas".

Ainda segundo Lee, as aquisições da criptomoeda até o fim do terceiro trimestre de 2023 representaram o maior crescimento trimestral nas reservas do ativo pela empresa nos últimos três anos, além de representar o 13º trimestre consecutivo de aquisição da moeda digital.

A companhia não dá sinais de que pretende encerrar as compras de bitcoin, apostando em altas ainda maiores do ativo no futuro. Além disso, as ações da MicroStrategy tem sido beneficiadas pela valorização recente da criptomoeda, com muitos investidores adquirindo os papéis como uma forma de ter uma exposição indireta à criptomoeda.

