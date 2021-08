Michael Saylor ataca novamente: MicroStrategy compra US$ 177 mi em bitcoin

A MicroStrategy, empresa de software comandada por Michael Saylor e uma das primeiras empresas de capital aberto a anunciar o uso de parte das suas reservas para adquirir criptomoedas, anunciou a compra de mais 177 milhões de dólares em bitcoin. Agora, a empresa possui 5,3 bilhões de dólares no ativo digital - quase o dobro dos 2,9 bilhões de dólares investidos.

A compra mais recente, divulgada pela própria empresa, já foi comunicada à SEC, espécie de CVM dos Estados Unidos, e mostra a compra de 3.907 bitcoins, ao custo de 45.294 dólares cada, totalizando um investimento de 176.963.658 dólares. Com a nova aquisição, a MicroStrategy chega a 108.992 bitcoins, com um preço médio de 26.769 dólares.

O investimento foi feito com o valor arrecadado pela MicroStrategy com a venda de 238.054 ações ordinárias de classe A, a um preço de 735,21 dólares cada - o que chega praticamente no mesmo valor investido agora em bitcoin. A ideia da empresa é vender até 1 bilhão desses papeis.

Com o bitcoin cotado no momento a cerca de 48.500 dólares, o investimento da MicroStrategy na criptomoeda, que teve início há cerca de um ano, em agosto de 2020, representa um lucro virtual de quase 85% - foram investidos 2,92 bilhões de dólares em bitcoin, que hoje equivalem a 5,3 bilhões de dólares.

Além de ser uma das primeiras companhias de capital aberto a investir em bitcoin, a MicroStrategy é também aquela que mais investiu na criptomoeda, com somas que superam o investimento bilionário da Tesla e vantagem ainda mais ampla de outras empresas que seguiram pelo mesmo caminho, como MercadoLivre e Square, entre outras.

CEO da companhia, Michael Saylor é um dos maiores entusiastas dos criptoativos, em especial do bitcoin. Ele já afirmou isso em diversas ocasiões, por exemplo quando comparou, em junho, o investimento em criptoativos com o investimento em gigantes de tecnologia 10 anos atrás. "Se você pudesse ter pego 1 bilhão de dólares emprestados com 1% de juros há uma década para comprar ações do Facebook, eu acho que você teria se dado relativamente bem", disse à CNBC, comparando com o estágio atual do mercado de criptoativos.

Apesar da operação por enquanto bem-sucedida com o bitcoin, as ações da MicroStrategy ainda operam em significativa queda em relação à máxima histórica de 1.273 dólares registrada em março, de 43%, negociada atualmente a 718 dólares. Apesar disso, o valor ainda é cinco vezes maior do que há um ano, antes do anúncio das primeiras aquisições de bitcoin pela companhia.