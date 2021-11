MetaMask bate recorde e criadora capta R$1 bi para impulsionar DeFi e NFTs

A ConsenSys, empresa de desenvolvimento de software focada na tecnologia blockchain e que foi fundada pelo cofundador da rede Ethereum, Joseph Lubin, anunciou nesta quarta-feira, 17, a captação de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão), elevando o valor total da empresa para US$3,2 bilhões e transformando-a em mais um unicórnio das criptomoedas.

A nova rodada de investimentos contou com a participação de Marshall Wace, Third Point, ParaFi Capital, Think Investments, Dragonfly Capital, Electric Capital, Spartan Group, DeFiance Capital, Animoca, Coinbase Ventures e HSBC.

Com a captação, a empresa pretende "tornar a Web3 universalmente acessível e fácil de usar", segundo informou a própria companhia, em comunicado. Uma das principais ferramentas da empresa para isso é a MetaMask, que em agosto se tornou a maior carteira cripto não-custodial do mundo.

De lá para cá, o número de usuários da plataforma dobrou: atualmente, segundo a ConsenSys, a MetaMask tem cerca de 21 milhões de usuários ativos mensais, grande parte deles interagindo com aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) e outras aplicações da Web3, como NFTs e jogos em blockchain, organizações autônomas descentralizadas (DAOs) e metaversos.

Se em agosto passado o número de usuários da MetaMask era de menos da metade do atual, a comparação com um intervalor de tempo maior é ainda mais impressionante: há um ano, eram 600 mil usuários da carteira, um crescimento de 36 vezes em 12 meses. Recentemente, a ConsenSys também anunciou o lançamento de uma versão institucional da MetaMask, a MetaMask Institutional.

Além da carteira, a ConsenSys também tem outros produtos de sucesso no universo cripto, como a Infura, que fornecer um conjunto de ferramentas para desenvolvedores em blockchain e que viu sua base de usuários crescer 250% em menos de um ano, saltando de 100 mil para 350 mil desenvolvedores. O Truffle, com 4,7 milhões de usuários, e que permite escrever e testar contratos inteligentes, e o Dilligence, que possibilita auditar e garantir contratos inteligentes, são outros dois exemplos.

Com a captação bilionária, a empresa pretende acelerar a expansão dos produtos MetaMask e Infura, bem como a criar 400 novas vagas nos produtos e serviços da ConsenSys.

"A Era dos Silos e Terceiros de Confiança está dando lugar à Era da Comunidade e da Colaboração, possibilitada por uma base automatizada, objetiva e de confiança e um ecossistema financeiro descentralizado. A mudança de paradigma para um mundo operando com protocolos descentralizados está se acelerando. O ritmo de adoção é agora tão rápido que mais do que duplicamos muitos dos nossos indicadores-chave de desempenho desde que este acordo foi firmado. Temos a honra de ser parceiros de alguns dos maiores investidores financeiros e estratégicos das economias tradicionais e da próxima geração para acelerar a adoção da Web3", disse Joseph Lubin, fundador e CEO da ConsenSys.

