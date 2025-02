Investidores de curto prazo compram US$ 145 bilhões em bitcoin desde setembro de 2024

Os investidores do bitcoin com foco em curto prazo investiram bilhões na criptomoeda desde setembro de 2024. Dados reunidos pela plataforma Glassnode apontam que, desde então, eles compraram mais 1,5 milhão de unidades da criptomoeda, equivalentes no momento a mais de US$ 145 bilhões (R$ 840 bilhões, na cotação atual).

De acordo com a Glassnode, os investidores de curto prazo são aqueles que estão com unidades da criptomoeda há menos de 155 dias. Em geral, esse grupo tem foco em ganhos em intervalos de tempo menores, com foco maior em operações especulativas em torno do preço do ativo.

No momento, ainda segundo a plataforma, esse grupo de investidores acumula 4 milhões de unidades de bitcoin, equivalentes a US$ 389 bilhões, aproximadamente. A oferta total da criptomoeda é de 21 milhões de unidades, mas a disponibilidade efetiva no mercado é menor.

O monitoramento da Glassnode indica que, entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025, os investidores de curto prazo tiveram uma média de compra de 300 mil unidades da criptomoeda por mês. No mesmo período, o ativo saltou de US$ 60 mil para mais de US$ 109 mil.

No momento, o patamar de preço do bitcoin está na casa dos US$ 100 mil, com leves variações acima ou abaixo dessa marca. O analista James Van Straten, da CoinDesk, pontua que o comportamento dos investidores de curto prazo costuma ser relevante para entender o futuro do preço do ativo.

Ele relembra que, nos ciclos de alta de 2013, 2017 e 2021, os preços do bitcoin atingiram o pico exatamente quando os investidores de curto prazo começaram a parar de adquirir o ativo. O movimento acabou reduzindo o ímpeto de alta da criptomoeda, e até gerando uma trajetória de desvalorização.

Por outro lado, o analista pontua que esse grupo pode ter um peso menor neste ciclo. O motivo é a gradual perda de espaço desses investidores. Em 2013, eles detinham 5 milhões de unidades do bitcoin. Em 2017, eram 6,2 milhões, e em 2021, 4,6 milhões de unidades.

Com menos unidades da criptomoeda, o impacto no preço do ativo com um possível fim do movimento atual de compras tende a ser menor. A mudança reflete uma crescente adoção da moeda digital por investidores institucionais, além dos investidores com foco em longo prazo, que acumulam a criptomoeda por anos. Dados da Glassnode indicam que, no momento, os investidores de longo prazo estão vendendo bitcoin e realizando lucros.

Van Straten também não descarta que a cifra atual indique, na verdade, que ainda há um espaço razoável para que novos investidores menores e focados no curto prazo entrem no mercado e invistam no bitcoin, potencialmente sinalizando que o ciclo atual de alta do ativo pode se estender.