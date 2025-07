Mercado de criptomoedas entrou em novo ciclo e lidera entre ativos globais, diz Hashdex

O mercado de criptomoedas entrou em um novo ciclo de valorização, impulsionado pelo avanço regulatório nos Estados Unidos, uma adoção institucional crescente e pelas evoluções de diferentes projetos. É o que afirma a gestora Hashdex em um novo relatório sobre o futuro do setor compartilhado com exclusividade pela EXAME.

A avaliação da gestora é que o segundo semestre de 2025 começa com um momento de consolidação no preço das criptomoedas após fortes altas, mas com uma tendência de novas altas. Pedro Lapenta, head de Research da Hashdex, afirma que o mercado conta com um novo catalisador de alta.

"Começamos o segundo semestre com uma fotografia mais nítida para o setor. A tese de alocação estrutural em criptoativos, que vinha ganhando espaço desde o início do ano, agora encontra sustentação concreta em regulação, produtos e estratégias corporativas", diz.

Para Lapenta, "estamos observando uma transição consistente dos criptoativos para o centro da estratégia de alocação institucional. Com marcos regulatórios mais claros, produtos acessíveis e infraestrutura madura, o setor entra no segundo semestre com bases mais sólidas para capturar um ciclo sustentável de crescimento".

Os principais destaques do primeiro semestre trazidos pela Hashdex são a sanção do Genius Act, um projeto de lei específico para a regulação de stablecoins nos Estados Unidos, o sucesso do IPO da Circle - emissora da stablecoin USDC -, e os fortes investimentos nos ETFs de bitcoin e ether.

"A narrativa de fortalecimento da Ethereum como a camada fundamental para a tokenização de ativos e DeFi [finanças descentralizadas, em inglês] está ganhando tração, apoiada por maior atividade na rede e forte crescimento das stablecoins", destaca o relatório.

Nesse cenário, o bitcoin, o ether e a Solana lideraram entre ativos globais no segundo trimestre do ano, com altas de 30,4%, 37,4% e 25,7%, respectivamente. E tudo isso com uma volatilidade menor que no primeiro trimestre. Os três ativos são apontados como os grandes destaques positivos do setor no primeiro semestre.

Para a Hashdex, as stablecoins se tornaram o grande caso de uso de cripto que encontrou uma base suficientemente expressiva para gerar uma adoção institucional mais relevante do setor. E o movimento deve continuar graças à regulação nos Estados Unidos.

