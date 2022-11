Méliuz anuncia cashback em bitcoin e promete novos serviços com criptoativos

De olho no mercado de criptomoedas, a Méliuz anunciou nesta quinta-feira, 3, o lançamento de um sistema de cashback com bitcoin chamado criptoback. A partir de agora, ao solicitar o resgate do cashback, os usuários poderão escolher se preferem receber o valor em reais ou no criptoativo.

"A Méliuz é um dos principais programa de cashback do mercado e hoje toda a compra que nossos usuários fazem usando nosso link eles ganham cashback entre 1 e 2% no cartão. Comprando em e-commerces e lojas parceiras, os cashbacks podem variar até 30%", conta Claret Sabioni, diretor de cripto na empresa.

Segundo ele, "é possível ganhar cashback até por escanear notas fiscais de supermercado. Você acumula este cashback até atingir R$ 20 e então pode trocar por bitcoin, sem pagar nenhuma taxa".

Claret revelou que o novo sistema de cashback é possível por conta de uma parceria com exchanges locais, como a BitPreço e a Liqi, que oferecem suporte em criptomoedas para a aplicação.

Além disso, ele também destacou que, desde que a Méliuz passou a permitir compra e venda de criptomoedas em sua aplicação, o interesse dos usuários em criptoativos só aumentou.

"Desde que implementamos a compra e venda de bitcoin recebemos muitos feedbacks positivos de nossa base e a procura por este tipo de serviço tem crescido. Devido a esta demanda crescente de nossos usuários, criamos o criptoback, que, antes desse lançamento, foi liberado para uma base de teste e a resposta dos usuários foi muito positiva", disse o diretor.

Cashback em bitcoin

Claret lembra também que o criptoback já existia no Alter, empresa de criptomoedas comprada pela Méliuz em 2021, e que isso era um "grande diferencial" do cartão da marca.

"Em breve, cogitamos expandir nossa atuação em cripto para além do bitcoin, oferecendo aos nossos usuários a possibilidade de receber o criptoback em outras criptomoedas”, avalia Claret.

Ainda segundo o executivo, a nova aplicação é "apenas o começo" de uma série de recursos que a Méliuz planeja lançar envolvendo criptoativos.

"A ideia é que novos produtos com criptoativos sejam lançados. Não só porque nossos usuários tem demandado produtos com criptoativos, mas porque somos uma empresa de inovação e não podemos ficar de fora da criptoeconomia. Estamos de olho em todo o ecossistema, incluindo também NFTs, metaverso, Real Digital e tantas outras aplicações que vêm surgindo e posso garantir que o criptoback é apenas um começo", afirmou.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok