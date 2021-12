Mastercard lança programa de aceleração de startups de cripto e blockchain

A Mastercard está formando um time com cinco startups para solucionar desafios de blockchain como uma parte do programa de aceleração da gigante dos pagamentos, chamado “Caminho Inicial em Cripto”, conforme um anúncio realizado pela empresa nesta quinta-feira, 9.

A Mastercard lançou o programa “Caminho Inicial” em 2014 como uma forma de ajudar startups em estágios mais avançados a avançar em seus negócios. Agora o “Caminho Inicial em Cripto” irá trabalhar com a plataforma de contratos inteligentes Ava Labs, o aplicativo bancário focado em inteligência artificial Envel, a plataforma de economia peer-to-peer Kash, o aplicativo bancário de bitcoin LVL e a plataforma de recompensas em cripto NiftyKey.

A Ava Labs é conhecida por ter construído o blockchain da Avalanche e sua criptomoeda, a AVAX. A Avalanche é uma concorrente da Ethereum que facilita a implementação de aplicativos descentralizados (dApps) e a criação de blockchains customizados em seu ecossistema. O valor total bloqueado (TVL) no ecossistema de DeFi da Avalanche está em aproximadamente 12,6 bilhões de dólares, de acordo com a DeFi Llama.

O grupo de startups trabalhará com o ecossistema de parceiros da Mastercard em todo o mundo para expandir e acelerar a inovação da tecnologia blockchain.

“Não importa se isso for melhorar a liberdade financeira, ou agregar valor ao serviço utilizando stablecoins, nós acreditamos que nossos novos companheiros do ‘Caminho Inicial em Cripto’ junto com as empresas de ativos digitais e a expertise da Mastercard, irão acelerar o acesso a novas formas de pagar e priorizar a escolha de consumidores e negócios”, afirma Jess Turner, vice-presidente executiva da infraestrutura digital e fintech da Mastercard, em um comunicado.

A concorrente Visa lançou um programa de aceleração semelhante chamado “Caminho Rápido” em 2019, e desde então vem adicionando nomes à sua lista de parceiros, que incluem a plataforma de empréstimos em cripto Cred e a startup da rede Lightning do Bitcoin, LastBit.

“A Mastercard está dando o exemplo para líderes em todas as indústrias e como adotar, ao invés de combater, a inovação”, afirma John Wu, presidente da Ava Labs. “Pretendemos trabalhar com projetos e parceiros no programa para acelerar os impactos positivos que a tecnologia blockchain terá em indivíduos e instituições de todo o mundo”.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok