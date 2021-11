Contrariando tendência do mercado, AVAX dispara e bate recorde de preço

O token AVAX, da plataforma de contratos inteligentes Avalanche, atingiu um novo recorde de preço nesta quarta-feira, 17, subindo 22% na semana, mesmo com o recuo do mercado, puxado pelo bitcoin, que acumula queda de 10% nos últimos sete dias, de acordo com dados do CoinMarketCap.

A Avalanche é uma concorrente da rede Ethereum e promove o funcionamento de aplicativos descentralizados (dApps) e a criação de blockchains personalizados em seu ecossistema. Lançado pela Ava Labs em 2020, o token AVAX é nativo da rede Avalanche, tem um fornecimento limitado de 720 milhões de unidades, que é utilizado como parte do mecanismo de consenso e também para pagar taxas de rede.

O preço da AVAX disparou recentemente, sendo negociado a 104,21 dólares, uma alta de 85% somente no último mês. Os ganhos impulsionaram a capitalização de mercado do token para cerca de 23 bilhões de dólares, ultrapassando o token LUNA do blockchain Terra, para se tornar o quinto maior entre os concorrentes da Ethereum, ou as chamadas alternativas de primeira camada.

“A Avax teve um crescimento significativo nos últimos dois meses, consistente com o resto do mercado de primeira camada”, disse Matthew Dibb, COO da Stack Funds. “Esperamos que a AVAX continue subindo no curto prazo, enquanto a demanda pelos tokens de primeira camada ainda é alta.”

O fundador e CEO da Avalanche, Emin Gun Sirer, afirmou na última terça-feira, 16 que a Ava Labs fará uma parceria com a empresa de contabilidade do “Big Four” Deloitte “para construir plataformas mais eficientes usando o blockchain do Avalanche”.

Alguns analistas dizem que o anúncio pode ter impulsionado mais um movimento de alta no preço das moedas AVAX.

Programas de incentivo da Avalanche

A Avalanche anunciou recentemente mais de 600 milhões de dólares em iniciativas para estimular o crescimento da rede. Em setembro, a Avalanche Foundation anunciou um investimento de 230 milhões de dólares para alavancar a liquidez no crescente ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi) da rede. Então, no início de novembro, os desenvolvedores e investidores do Avalanche formaram um Fundo de Investimento ‘Blizzard’ de 200 milhões de dólares. Há também o Avalanche Rush, um fundo de incentivo de mineração de liquidez de 180 milhões de dólares.

Dibb afirmou que os novos esforços estimularam “uma grande transição de projetos e aplicativos da Ethereum para a Avalanche”. “A Avalanche recebeu uma série de notícias positivas sobre seu novo investimento de 200 milhões de dólares para sua plataforma DeFi e esta nova parceria com a Deloitte”, disse Freddie Evans, da corretora de ativos digitais GlobalBlock.

Juan Pellicer, analista da IntoTheBlock, afirmou estar “animado para ver como a Avalanche continuará a aumentar seu ecossistema DeFi, por exemplo, lançando soluções de staking de liquidez que permitem que investidores e operadores sejam mais eficientes em termos de capital enquanto ajudam a proteger a rede de maneira descentralizada. “

“Isso poderia ser um catalisador para a demanda do AVAX”, disse ele.

Preço da AVAX vs Preço do ether

O ether caiu 8,4% na semana, sendo negociado por aproximadamente 4.245 no momento.

Os ganhos da Avalanche também pareceram divergir de outros tokens de primeira camada. A SOL, da Solana, caiu 5,6% na semana, DOT da Polkadot caiu 10% e Cardano (ADA) caiu pouco mais de 10%.

A Grayscale Investments, de propriedade do Digital Currency Group, anunciou no início deste mês que considerava adicionar a Avalanche à sua gama de produtos de investimento.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube