Mastercard e Consensys lançam solução de escalabilidade para a Ethereum

A ConsenSys, uma empresa de software para Ethereum, lançou o "ConsenSys Rollups" com a ajuda da equipe de engenharia da Mastercard para escalabilidade tanto no Ethereum Mainnet quanto para uso privado, de acordo com um comunicado nesta quinta-feira, 16.

“O ConsenSys Rollups é uma solução de software modular inovadora para aplicativos de blockchain com foco no fornecimento de recursos de escalabilidade e privacidade que podem ser conectados a qualquer blockchain compatível com a Ethereum Virtual Machine (EVM),” de acordo com o comunicado.

A ConsenSys também afirmou que as soluções construídas usando os Rollups podem atingir uma taxa de transferência de até 10.000 transações por segundo (TPS) em um blockchain privado, em comparação com apenas 300 TPS em blockchains privados sem os Rollups e 15 TPS na Ethereum Mainnet.

“O ConsenSys Rollups permite muito mais escalabilidade, além de fortes proteções de privacidade para aprimorar as soluções de casos de uso existentes e permitir novos”, disse Madeline Murray, líder global de engenharia de protocolo na ConsenSys, no comunicado. “Esta solução inovadora ajudará a acelerar a construção do futuro das finanças.”

Esses casos de uso podem incluir moedas digitais emitidas por bancos centrais (CBDCs), exchanges descentralizadas (DEXs), micropagamentos, transferências privadas e impostos, segundo a ConsenSys.

A ConsenSys desenvolveu a MetaMask, uma das carteiras de criptomoedas mais populares do mundo, e gerencia uma série de kits de ferramentas de desenvolvedores, incluindo a interface de programação de aplicação (API) de blockchain, Infura & Truffle, para o desenvolvimento de contratos inteligentes. A empresa tem se expandido após esforços recentes de arrecadação que a avaliaram em cerca de 3,2 bilhões de dólares.

A Mastercard e a ConsenSys anunciaram sua parceria inicial em abril como parte de uma rodada de investimentos que gerou 65 milhões de dólares para a ConsenSys e incluiu grandes investidores como os bancos J.P. Morgan e UBS.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

