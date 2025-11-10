Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Lumx capta US$ 3,4 mi e o foco agora são as stablecoins

Co-CEO da startup brasileira de infraestrutura em blockchain revela reformulação em modelo de negócio focado em stablecoins

(Lumx/Reprodução)

(Lumx/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09h30.

Tudo sobreCriptoativos
Saiba mais
yt thumbnail

A Lumx acaba de captar US$ 3,4 milhões e entra em uma nova fase: oferecer infraestrutura para empresas que querem adotar stablecoins em seus fluxos financeiros. Depois de viver o auge e a queda do mercado de NFTs, a empresa se reinventou e hoje atua como ponte entre o sistema tradicional e o universo cripto.

  • INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

Neste episódio, Caio Barbosa, fundador e CEO da Lumx, conta como foi atravessar o bear market, por que stablecoins são o verdadeiro product-market fit do universo cripto e como sua tecnologia permite que empresas coletem, movimentem e liquidem valores com mais eficiência, usando stablecoins como base. Uma conversa sobre resiliência, inovação e o futuro das finanças digitais. Assista ao vídeo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptoativosCriptomoedasStartupsBlockchain

Mais de Future of Money

Criptomoedas entraram em 'bear market'? Entenda a tese de alta contínua

Como seria um ataque hacker ao protocolo do Bitcoin? É possível?

Interoperabilidade e confidencialidade: o próximo desafio da tokenização

Stablecoins e IA: a nova infraestrutura dos pagamentos inteligentes

Mais na Exame

Marketing

Guaraná com fibras? Ambev entra de vez na era das bebidas funcionais

Mercados

Diageo, dona da Smirnoff, contrata novo CEO e ações disparam 7,8%

Economia

Boletim Focus: mercado mantém expectativa do IPCA em 2025, 2026, 2027 e 2028

Mundo

Lula critica 'manobras retóricas' em ações militares na América Latina