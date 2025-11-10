Lumx capta US$ 3,4 mi e o foco agora são as stablecoins

A Lumx acaba de captar US$ 3,4 milhões e entra em uma nova fase: oferecer infraestrutura para empresas que querem adotar stablecoins em seus fluxos financeiros. Depois de viver o auge e a queda do mercado de NFTs, a empresa se reinventou e hoje atua como ponte entre o sistema tradicional e o universo cripto.

Neste episódio, Caio Barbosa, fundador e CEO da Lumx, conta como foi atravessar o bear market, por que stablecoins são o verdadeiro product-market fit do universo cripto e como sua tecnologia permite que empresas coletem, movimentem e liquidem valores com mais eficiência, usando stablecoins como base. Uma conversa sobre resiliência, inovação e o futuro das finanças digitais. Assista ao vídeo.

