Lufthansa lança programa de fidelidade com NFTs e recompensas para clientes

O Grupo Lufthansa, um dos maiores do setor de aviação e dono de oito companhias aéreas, lançou um novo programa de fidelidade para os seus clientes que usa a tecnologia de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) para distribuir diferentes recompensas. Chamado de Uptrip, o programa já pode ser acessado e utilizado pelo público.

De acordo como grupo, o programa está disponível para clientes de todas as suas companhias aéreas: AirDolomiti, Austrian, Brussels Airlines, Edelweiss Air, Eurowings, Eurowings Discover, Lufthansa e Swiss Airlines. A iniciativa combina recompensas digitais com vantagens físicas especiais.

O foco do programa é a possibilidade de converter passagens compradas em uma dessas companhias em cartões colecionáveis que retratam as cidades de destino dos voos adquiridos. Cada cartão é transformado em um NFT, que estão hospedados no blockchain Polygon.

Além das cidades, os cartões também podem retratar o tipo de avião em que o voo será feito ou então datas especiais, como viagens no Ano Novo ou que passam pelo Polo Norte. Ao todo, são mais de 400 cartões digitais disponíveis e 20 coleções, como de viagens ao redor do mundo ou de cartões especiais da Lufthansa.

Quando o cliente completa uma coleção, ele ganha uma "recompensa exclusiva", como a possibilidade de acessar o lounge especial da companhia aérea em aeroportos, acesso a Wi-Fi em voos ou então milhas para viagens. Ao todo, é possível obter até 3 mil euros em recompensas.

Sabia que você pode investir em Polygon, Ethereum e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

NFTs e empresas

Para participar do programa, é preciso baixar um app do Uptrip criado especificamente para a iniciativa. De acordo com o Lufthansa Group, a expectativa é que, no futuro, seja lançada uma funcionalidade que permitirá a troca de NFTs entre os usuários. O objetivo é incentivar os usuários a "abraçarem a alegria de ter cartões digitais colecionáveis das suas viagens".

O projeto do Lufthansa Group mostra que grandes empresas seguem atentas e explorando o potencial dos criptoativos como uma forma de melhorar programas de fidelidade e de contato com os seus clientes, mesmo em meio a um momento mais adverso no mercado de NFTs.

O blockchain Polygon tem despontado nos últimos meses como uma das redes mais usadas por grandes empresas com esse objetivo. Além do Lufthansa Group, companhias como a Starbucks e a Meta também lançaram iniciativas recentemente que envolvem o uso da rede.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok