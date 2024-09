Linux lança projeto com Banco Central e Accenture para impulsionar a economia digital

A Linux Foundation anunciou nesta segunda-feira, 16, a criação do Linux Foundation Decentralized Trust. Entre os mais de 100 membros fundadores, estão o Banco Central do Brasil, Serviço Federal de Processamento de Dados (SerPro), Accenture, Hitachi, Hedera, Hyperledger Foundation e a Trust Over IP Foundation.

O intuito do projeto, segundo a Linux Foundation em um comunicado, é “fornecer um lar neutro para o desenvolvimento colaborativo de tecnologias que impulsionam a transição para a economia digital”.

O Linux Foundation Decentralized Trust pretende ser a principal fundação de código aberto para ecossistemas de tecnologia descentralizada, que se apoiam em criptografia e blockchain. Segundo o comunicado, se trata de uma “organização guarda-chuva” que promove a colaboração e a inovação em um ecossistema de blockchain, DLT, identidade, interoperabilidade, criptografia e outras tecnologias relacionadas.

"Mistura poderosa"

“Estamos sendo lançados com uma mistura poderosa de projetos de livro-razão, identidade, criptografia, interoperabilidade e implementação e uma base de membros diversificada e comprometida. E estamos apenas começando. Nossa missão é impulsionar a inovação coletiva que ofereça transparência, confiabilidade, segurança e eficiência em escala global”, disse Daniela Barbosa, gerente geral de tecnologias descentralizadas na Linux Foundation e diretora executiva no Linux Foundation Decentralized Trust.

“Tecnologias descentralizadas são essenciais para o crescimento da economia digital”, disse Michael Klein, head de tecnologia de blockchain na Accenture e presidente do LF Decentralized Trust Governing Board.

“À medida que olhamos para o futuro da propriedade digital, padrões abertos e iniciativas de código aberto impulsionarão a colaboração entre setores e servirão como base para a próxima geração da Internet. O lançamento do LF Decentralized Trust marca uma etapa crítica na criação desta base de padrões e estruturas descentralizadas, e estamos animados com o papel que ele desempenhará na formação de um ecossistema digital mais conectado e confiável”, acrescentou Michael Klein.

