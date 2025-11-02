Liderar na era digital exige falar a língua do blockchain

A tecnologia deixou de ser apenas a base das criptomoedas e passou a se consolidar como um recurso de impacto transversal em setores como saúde, finanças, logística e educação. Sua promessa de descentralização, rastreabilidade e transparência redefine a forma como dados e transações são geridos, abrindo espaço para novos modelos de negócios. Para quem ocupa ou almeja posições de liderança, entender esse movimento é um diferencial competitivo cada vez mais relevante.

Mais do que acompanhar uma tendência tecnológica, dominar o blockchain significa desenvolver a capacidade de estruturar organizações mais resilientes e colaborativas. Líderes com essa visão conseguem antecipar mudanças de mercado, mitigar riscos e aproveitar oportunidades estratégicas em um ambiente de inovação acelerada. É uma habilidade que conecta tecnologia à estratégia de negócios, tornando-se essencial para empresas que buscam se manter competitivas.

De acordo com o Global Blockchain Survey 2020, da Deloitte, 55% dos executivos entrevistados afirmaram que o blockchain já era uma prioridade estratégica em suas organizações. O relatório Time for Trust, da PwC, vai além e estima que a tecnologia pode adicionar até 1,76 trilhão de dólares ao PIB global até 2030. Esses números reforçam que o blockchain deixou de ser experimental para se tornar um pilar das agendas de transformação digital.

A formação de líderes em blockchain, no entanto, vai além do domínio técnico. O verdadeiro impacto está na capacidade de integrar equipes multidisciplinares, criar ecossistemas de confiança e desenhar novos modelos de governança e negócios. Nesse contexto, o papel do líder é o de catalisador da inovação, alguém capaz de conectar tecnologia, pessoas e propósito para construir soluções sustentáveis e de longo prazo.

No cenário empresarial contemporâneo, marcado por mudanças rápidas e complexas, o blockchain emerge não apenas como uma ferramenta de eficiência, mas como um catalisador de novas formas de liderança. Aqueles que dominarem seu potencial estarão mais bem posicionados para protagonizar a construção de organizações mais transparentes, colaborativas e preparadas para o futuro.

*Pedro Teberga é professor universitário e especialista em desenvolvimento de negócios digitais. Coordena e ministra cursos em instituições como Einstein, Inteli, ESPM, FGV, Centro Universitário Belas Artes e Faculdade Belavista. É professor visitante na NOVA SBE (Portugal).

