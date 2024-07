JPMorgan diz que mercado cripto terá nova alta em agosto, com queda nas vendas de bitcoin

O banco JPMorgan acredita que a atual tendência de queda no mercado de criptomoedas não terá uma longa duração. Em um relatório divulgado na última quarta-feira, 10, analistas projetaram que o bitcoin e outros ativos deverão voltar a subir a partir do mês de agosto.

Apesar do otimismo, os analistas reduziram a projeção do banco para o total de investimentos que o mercado cripto receberá em 2024. A previsão inicial era de US$ 12 bilhões até o fim do ano, mas ela foi revisada para US$ 8 bilhões, com o JPMorgan citando um "ceticismo" em relação à projeção inicial.

"A redução no fluxo líquido estimado [de investimentos no mercado cripto] é em grande parte impulsionada pelo declínio nas reservas de bitcoin nas corretoras de criptomoedas durante o mês passado", explica o relatório do banco.

Os analistas destacaram que esse declínio está ligado às vendas por clientes da corretora Gemini - que receberam pagamentos após a falência da Genesis - e por antigos clientes da exchange falida Mt. Gox, que iniciou os pagamentos de bitcoins em julho, após dez anos de espera.

Há, ainda, o movimento de venda de unidades da criptomoeda pelo governo do Alemanha. Combinados, esses movimentos criaram uma pressão de venda que tende a reduzir os investimentos no mercado de criptomoedas.

A projeção do JPMorgan leva em conta estimativas de US$ 14 bilhões em investimentos em fundos de criptomoedas, US$ 5 bilhões na negociação de derivativos na Bolsa de Chicago e US$ 5,7 bilhões em investimentos de capital de risco. Na ponta negativa, o banco espera uma saída de US$ 17 bilhões em carteiras digitais para os ETFs de bitcoin.

O relatório do banco converge com a visão de especialistas de que a queda do bitcoin em junho e julho é um movimento pontual com causas que não terão uma duração muito longa, abrindo espaço para um movimento de novos ganhos no segundo semestre deste ano.